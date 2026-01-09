Друга перемога "Перуджи" Плотницького: божевільний тур Ліги чемпіонів з волейболу

Екс-капітан збірної України Олег Плотницький допоміг італійській "Перуджі" здобути чергову звитягу у волейбольній Лізі чемпіонів. У драматичному протистоянні італійці здолали іспанський "Лас-Пальмас".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Валідольний тріумф у Лас-Пальмасі

У рамках другого туру групового раунду найпрестижнішого єврокубка чинні чемпіони світу з "Перуджі" завітали до Іспанії. Попри статус фаворитів, поєдинок проти "Гуагуас Лас-Пальмас" став для підопічних Анджело Лоренцетті справжнім випробуванням.

Старт зустрічі залишився за італійцями: після напруженої боротьби у першому сеті (25:23) вони впевнено закріпили успіх у другій партії (25:20). Проте іспанський колектив зумів перехопити ініціативу, забравши третій і четвертий сети.

Долю гри вирішував тайбрейк, де клас "Перуджі" став вирішальним - 15:10 у фінальному відрізку.

Становище українців у євросезоні

Для Олега Плотницького ця перемога стала логічним продовженням успішного тижня після здобуття титулу на клубному ЧС-2025. Наразі "Перуджа" має у своєму активі дві перемоги та посідає другу сходинку у групі С.

Менш вдало склався тур для іншого українського легіонера. Юрій Семенюк у складі польського "Проєкту Варшава" також пройшов через п'ятисетову дуель, але його команда поступилася французькому "Монпельє" на тайбрейку.

Календар та майбутні виклики

Після насиченого ігрового тижня, де половина матчів завершилася з рахунком 3:2, команди йдуть на невелику перерву. Наступні виходи на майданчик заплановані на третю декаду місяця:

21 січня: "Перуджа" прийматиме німецький "Берлін";

22 січня: "Лас-Пальмас" зустрінеться з чеськими "Левами".

Наразі лідером квартету С залишається "Берлін", який випереджає італійський гранд лише за додатковими показниками.