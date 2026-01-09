ua en ru
Пт, 09 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Друга перемога "Перуджи" Плотницького: божевільний тур Ліги чемпіонів з волейболу

П'ятниця 09 січня 2026 09:36
UA EN RU
Друга перемога "Перуджи" Плотницького: божевільний тур Ліги чемпіонів з волейболу Олег Плотницький (фото: facebook.com/Олег Плотницький)
Автор: Катерина Урсатій

Екс-капітан збірної України Олег Плотницький допоміг італійській "Перуджі" здобути чергову звитягу у волейбольній Лізі чемпіонів. У драматичному протистоянні італійці здолали іспанський "Лас-Пальмас".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Валідольний тріумф у Лас-Пальмасі

У рамках другого туру групового раунду найпрестижнішого єврокубка чинні чемпіони світу з "Перуджі" завітали до Іспанії. Попри статус фаворитів, поєдинок проти "Гуагуас Лас-Пальмас" став для підопічних Анджело Лоренцетті справжнім випробуванням.

Старт зустрічі залишився за італійцями: після напруженої боротьби у першому сеті (25:23) вони впевнено закріпили успіх у другій партії (25:20). Проте іспанський колектив зумів перехопити ініціативу, забравши третій і четвертий сети.

Долю гри вирішував тайбрейк, де клас "Перуджі" став вирішальним - 15:10 у фінальному відрізку.

Становище українців у євросезоні

Для Олега Плотницького ця перемога стала логічним продовженням успішного тижня після здобуття титулу на клубному ЧС-2025. Наразі "Перуджа" має у своєму активі дві перемоги та посідає другу сходинку у групі С.

Менш вдало склався тур для іншого українського легіонера. Юрій Семенюк у складі польського "Проєкту Варшава" також пройшов через п'ятисетову дуель, але його команда поступилася французькому "Монпельє" на тайбрейку.

Календар та майбутні виклики

Після насиченого ігрового тижня, де половина матчів завершилася з рахунком 3:2, команди йдуть на невелику перерву. Наступні виходи на майданчик заплановані на третю декаду місяця:

  • 21 січня: "Перуджа" прийматиме німецький "Берлін";
  • 22 січня: "Лас-Пальмас" зустрінеться з чеськими "Левами".

Наразі лідером квартету С залишається "Берлін", який випереджає італійський гранд лише за додатковими показниками.

Раніше ми розповіли, як Плотницький став героєм старту волейбольного сезону в Італії.

Також дізнайтеся, як зірковий український волейболіст вчинив показово з росіянами.

Крім того, Плотницький підтвердив розмову щодо можливого повернення до збірної України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Волейбол
Новини
Залпи балістики і "Калібрів", є проблеми зі світлом та водою: все про наслідки атаки на Київ
Залпи балістики і "Калібрів", є проблеми зі світлом та водою: все про наслідки атаки на Київ
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка