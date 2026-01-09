ua en ru
Главная » Развлечения » Спорт

Вторая победа "Перуджи" Плотницкого: сумасшедший тур Лиги чемпионов по волейболу

Пятница 09 января 2026 09:36
UA EN RU
Вторая победа "Перуджи" Плотницкого: сумасшедший тур Лиги чемпионов по волейболу Олег Плотницкий (фото: facebook.com/Олег Плотницкий)
Автор: Екатерина Урсатий

Экс-капитан сборной Украины Олег Плотницкий помог итальянской "Перудже" одержать очередную победу в волейбольной Лиге чемпионов. В драматическом противостоянии итальянцы одолели испанский "Лас-Пальмас".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Валидольный триумф в Лас-Пальмасе

В рамках второго тура группового раунда самого престижного еврокубка действующие чемпионы мира из "Перуджи" посетили Испанию. Несмотря на статус фаворитов, поединок против "Гуагуас Лас-Пальмас" стал для подопечных Анджело Лоренцетти настоящим испытанием.

Старт встречи остался за итальянцами: после напряженной борьбы в первом сете (25:23) они уверенно закрепили успех во второй партии (25:20). Однако испанский коллектив сумел перехватить инициативу, забрав третий и четвертый сеты.

Судьбу игры решал тайбрейк, где класс "Перуджи" стал решающим - 15:10 в финальном отрезке.

Положение украинцев в евросезоне

Для Олега Плотницкого эта победа стала логическим продолжением успешной недели после получения титула на клубном ЧМ-2025. Сейчас "Перуджа" имеет в своем активе две победы и занимает второе место в группе С.

Менее удачно сложился тур для другого украинского легионера. Юрий Семенюк в составе польского "Проекта Варшава" также прошел через пятисетовую дуэль, но его команда уступила французскому "Монпелье" на тайбрейке.

Календарь и будущие вызовы

После насыщенной игровой недели, где половина матчей завершилась со счетом 3:2, команды уходят на небольшой перерыв. Следующие выходы на площадку запланированы на третью декаду месяца:

  • 21 января: "Перуджа" будет принимать немецкий "Берлин";
  • 22 января: "Лас-Пальмас" встретится с чешскими "Львами".

Сейчас лидером квартета С остается "Берлин", который опережает итальянский гранд только по дополнительным показателям.

Ранее мы рассказали, как Плотницкий стал героем старта волейбольного сезона в Италии.

Также узнайте, как звездный украинский волейболист поступил показательно с россиянами.

Кроме того, Плотницкий подтвердил разговор о возможном возвращении в сборную Украины.

