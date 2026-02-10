DREVO освідчився коханій: романтичні фото з заручин

В особистому житті співака DREVO, який підкорив слухачів хітом "Смарагдове небо", відбулися зміни. 24-річний артист, справжнє ім'я якого Максим Дерев'янчук, зробив пропозицію руки й серця своїй коханій Яні Рудник.
Як DREVO освідчився, розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram нареченої.
Артист влаштував коханій романтичний вечір, під час якого вони повечеряли та зробили серію спільних кадрів. Про заручини повідомила дівчина виконавця, опублікуваши серію світлин з події.
На них наречена продемонструвала розкішну обручку з коштовним камінцем. Не обійшлося і без ніжного жесту - Максим подарував букет рожевих троянд. На пропозицію дівчина сказала заповітне "так".
"Кохання живе вічно", - підписала зворушливі кадри Яна.
Шанувальники активно вітають пару в коментарях і бажають щастя майбутній родині.
Артист родом з міста Вараш Рівненської області. Музикою почав захоплюватися ще у підлітковому віці - у 17 років став грати на гітарі та писати власні пісні.
Вперше заявив про себе під участі у національному відборі на "Євробачення" у 2023 році. Тоді Максиму не вдалося потрапити до шортлиста, але на нього звернув увагу продюсер Дмитро Шуров.
Так, уже наступного року він посів 9 місце з треком "Endless chain" у фіналі Нацвідбору.
Справжній прорив стався у 2025 році після прем'єри пісні "Смарагдове небо", яка стала віручною у соцмережах та очолила музичні чарти.
Про особисте життя DREVO говорить вкрай рідко. Раніше зізнавався, що знайомий з коханою багато років, адже вони родом з одного міста.
