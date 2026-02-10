RU

DREVO сделал предложение любимой: романтические фото с помолвки

DREVO сделал предложение любимой (фото: instagram.com/drevo_official)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

В личной жизни певца DREVO, который покорил слушателей хитом "Смарагдове небо", произошли изменения. 24-летний артист, настоящее имя которого Максим Деревянчук, сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Яне Рудник.

Как DREVO сделал предложение, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram невесты.

Какой была помолвка DREVO и Яны

Артист устроил любимой романтический вечер, во время которого они поужинали и сделали серию совместных кадров. О помолвке сообщила девушка исполнителя, опубликовав серию фотографий с события.

На них невеста продемонстрировала роскошное обручальное кольцо с драгоценным камнем. Не обошлось и без нежного жеста - Максим подарил букет розовых роз. На предложение девушка сказала заветное "да".

"Любовь живет вечно", - подписала трогательные кадры Яна.

DREVO сделал предложение любимой (фото: instagram.com/yana_rudnik)

Я отреагировали в сети

Поклонники активно поздравляют пару в комментариях и желают счастья будущей семье.

  • "Будьте счастливы! Восхищаюсь вашей парой! Чистые такие, светлые".
  • "Наши поздравления! Будьте счастливы".
  • "Поздравляю вас!!! Вы очень красивая пара".
  • "Класс, поздравляем, счастья молодой семье".
  • "Живите счастливо".
  • "Красивая пара".
  • "Искренние поздравления".

Что известно о DREVO

Артист родом из города Вараш Ровенской области. Музыкой начал увлекаться еще в подростковом возрасте - в 17 лет стал играть на гитаре и писать собственные песни.

Впервые заявил о себе во время участия в национальном отборе на "Евровидение" в 2023 году. Тогда Максиму не удалось попасть в шортлист, но на него обратил внимание продюсер Дмитрий Шуров.

Так, уже в следующем году он занял 9 место с треком "Endless chain" в финале Нацотбора.

Настоящий прорыв произошел в 2025 году после премьеры песни "Смарагдове небо", которая стала вирусной в соцсетях и возглавила музыкальные чарты.

О личной жизни DREVO говорит крайне редко. Ранее признавался, что знаком с любимой много лет, ведь они родом из одного города.

