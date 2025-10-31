ua en ru
"Дратувало". Харчишин зізнався, що саме змусило його визнати стосунки з Соколовою

П'ятниця 31 жовтня 2025 16:07
"Дратувало". Харчишин зізнався, що саме змусило його визнати стосунки з Соколовою Валерій Харчишин (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин пояснив, чому вирішив уперше публічно прокоментувати свої стосунки з журналісткою Яніною Соколовою.

Як повідомляє РБК-Україна, відверте зізнання музикант зробив в інтерв'ю "СучЦукрМуз".

Чому Харчишин наважився розповісти про особисте

У новій розмові він поділився, чи дратували його запитання про стосунки з Соколовою. Саме це підштовхнуло його розкрити правду та поставити крапку.

"Дратувало до певної межі, яка змусила мене зробити той пост", - зізнався він.

Після чуток і натяків артист не зміг більше мовчати, оскільки питання про особисте життя почали затьмарювати його творчість.

&quot;Дратувало&quot;. Харчишин зізнався, що саме змусило його визнати стосунки з СоколовоюХарчишин і Соколова (фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr)

До речі, він зазначив, що після такої відвертості до нього не посипалися запитання.

"Я попросив журналістів не питати. Це перше інтерв'ю після того", - заявив він.

Водночас Харчишин вважає природним інтерес до особистого життя публічних людей, але за певних умов.

"Але коли цей інтерес переважає професійний інтерес... Коли ти йдеш з певною метою, коли несеш інформацію, що твоєму гурту 30 років наступного року, ти збираєш Палац Спорту, вчора вийшов кліп... А все те, заради чого ти прийшов, знецінюється", - зазначив він.

&quot;Дратувало&quot;. Харчишин зізнався, що саме змусило його визнати стосунки з СоколовоюВалерій Харчишин про особисте життя (скриншот)

Як Соколова відреагувала на "злив" про стосунки

Нагадаємо, у вересні фронтмен гурту "Друга Ріка" публічно підтвердив романтичні стосунки з журналісткою і додав, що вони закінчені. До цього колишня пара не коментувала особисте життя, що породило чимало чуток.

Артист зазначив, що про особисте говорив у піснях, зокрема у композиції "Залишаю дім". На таку відвертість він наважився після інтерв'ю з Аліною Доротюк, під час якого уникнув прямої відповіді щодо стосунків з Соколовою.

Своєю чергою журналістка заговорила про чоловічу зраду, а згодом в інтерв'ю РБК-Україна підкреслила, що не хоче говорити про особисте життя.

"Це моє право, і воно доволі стале. Якщо це буде відповіддю на ваші запитання, то я скажу, що я останні три роки не коментую своє особисте життя. Я про це говорила і в рамках своїх стосунків, і публічно. Це все, що я можу відповісти на це", - заявила вона.

