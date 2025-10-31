ua en ru
"Раздражало". Харчишин признался, что именно заставило его признать отношения с Соколовой

Пятница 31 октября 2025 16:07
"Раздражало". Харчишин признался, что именно заставило его признать отношения с Соколовой Валерий Харчишин (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Солист группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин объяснил, почему решил впервые публично прокомментировать свои отношения с журналисткой Яниной Соколовой.

Как сообщает РБК-Украина, откровенное признание музыкант сделал в интервью "СучЦукрМуз".

Почему Харчишин решился рассказать о личном

В новом разговоре он поделился, раздражали ли его вопросы об отношениях с Соколовой. Именно это подтолкнуло его раскрыть правду и поставить точку.

"Раздражало до определенного предела, который заставил меня сделать тот пост", - признался он.

После слухов и намеков артист не смог больше молчать, поскольку вопросы о личной жизни начали затмевать его творчество.

&quot;Раздражало&quot;. Харчишин признался, что именно заставило его признать отношения с СоколовойХарчишин и Соколова (фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr)

К слову, он отметил, что после такой откровенности на него не посыпались вопросы.

"Я попросил журналистов не спрашивать. Это первое интервью после того", - заявил он.

В то же время Харчишин считает естественным интерес к личной жизни публичных людей, но при определенных условиях.

"Но когда этот интерес преобладает над профессиональным интересом... Когда ты идешь с определенной целью, когда несешь информацию, что твоей группе 30 лет в следующем году, ты собираешь Дворец Спорта, вчера вышел клип... А все то, ради чего ты пришел, обесценивается", - отметил он.

&quot;Раздражало&quot;. Харчишин признался, что именно заставило его признать отношения с СоколовойВалерий Харчишин о личной жизни (скриншот)

Как Соколова отреагировала на "слив" об отношениях

Напомним, в сентябре солист группы "Друга Ріка" публично подтвердил романтические отношения с журналисткой и добавил, что они закончены. До этого бывшая пара не комментировала личную жизнь, что породило немало слухов.

Артист отметил, что о личном говорил в песнях, в частности в композиции "Залишаю дім". На такую откровенность он решился после интервью с Алиной Доротюк, во время которого избежал прямого ответа по поводу отношений с Соколовой.

В свою очередь журналистка заговорила о мужской измене, а позже в интервью РБК-Украина подчеркнула, что не хочет говорить о личной жизни.

"Это мое право, и оно довольно устойчивое. Если это будет ответом на ваши вопросы, то я скажу, что я последние три года не комментирую свою личную жизнь. Я об этом говорила и в рамках своих отношений, и публично. Это все, что я могу ответить на это", - заявила она.

