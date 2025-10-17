Соколова про скандали навколо "Холостяка" Цимбалюка: "Не заслуговує на повагу"
Нещодавно актор Тарас Цимбалюк опублікував кадри зі знімань фільму "Лютий, привіт", на яких він зображений із шевроном "Азов", що викликало критику серед громадськості. Журналістка Яніна Соколова висловилася про цей скандал та пригадала, що зробив герой "Холостяка" після 2014 року.
Своєю думкою про Цимбалюка вона поділилася в інтерв'ю РБК-Україна.
Хто повинен грати військових у кіно
За словами Соколової, справжня цінність кіно полягає не в тому, щоб актор мав бойовий досвід, а щоб він зміг правдиво передати емоції та історію.
"Військових повинні грати актори. Я знаю кількох акторів, які знімалися у фільмі "Кіборги". І частина з них у реальному житті навряд чи пішла б воювати. Але коли дивишся фільм, вони грають дуже талановито", - пояснює журналістка.
Вона зазначила, що навіть люди, які не мають стосунку до війни, можуть глибоко відчути емоції, якщо роль виконана професійно.
"Я пам'ятаю вечір у кінотеатрі: люди, які взяли попкорн і розмовляли російською, відклали його і просто сиділи з відкритим ротом. Вони інтегрувалися у цю історію, а потім у них полились сльози. Після перегляду вони стали іншими, аніж коли вони туди зайшли", - розповідає Соколова.
Журналістка також звернула увагу на минулі скандали з участю Цимбалюка. Вона згадала його роботу у кліпі російського гурту "Ленінград", яка відбулася вже під час війни на Донбасі.
"Свідомо грати у кліпі російського гурту, коли в тебе анексували частину території. Це не заслуговує на повагу", - каже Соколова.
Вона підкреслила, що ключовим критерієм є не просто наявність проукраїнської позиції, а поєднання її з акторським талантом.
Вас може зацікавити
-
Терен висловився про нового "Холостяка" Тараса Цимбалюка
-
Цимбалюк зробив заяву напередодні прем'єри "Холостяка"
-
Цимбалюк відреагував на обурення воїна "Азову"