Драма "армійців" і диво з Вінниці: топ-6 несподіваних фіналістів Кубка України в історії

Домінування "Шахтаря" й "Динамо"

Загалом, як і в чемпіонаті країни, в розіграшах Кубка величезну перевагу над іншими мають вітчизняні гранди – донецький "Шахтар" та київське "Динамо".

Вони на двох виграли 28 турнірів з 32-х. Лише три фінали в історії відбулися без їхньої участі. Окрім них, Кубок підіймали над головою футболісти трьох команд – одеського "Чорноморця" (1992, 1994 роки), полтавської "Ворскли" (2009) та сімферопольської "Таврії" (2010).

Втім, розіграші другого за значенням трофея підкидали й гучні несподіванки. Час від часу у фіналах з'являлися команди, побачити які там ніхто не сподівався.

Топ-6 несподіваних фіналістів Кубка України

"Інгулець" (Петрове) (2019 рік)

У 2019 році "Інгулець" став головною сенсацією в історії турніру. Тоді вперше у фіналі зіграла команда з Першої ліги.

Клуб із селища з населенням у кілька тисяч осіб пройшов на шляху до фіналу три команди УПЛ ("Маріуполь", "Карпати" та "Зоря"). Хоча у фіналі вони програли "Шахтарю" (0:4), сам факт їхньої участі став історичним.

"Нива" (Вінниця) (1996 рік)

Вінничани створили диво, вибивши у півфіналі донецький "Шахтар" (у серії пенальті). У фіналі проти "Динамо" підопічні Сергія Морозова трималися гідно, але програли 0:2.

У той же час цей вихід до фіналу національного кубку дозволив "Ниві" восени дебютувати в Кубку володарів кубків. У євротурнірі команда спочатку пройшла естонський "Садам", однак у 1/16 поступилася швейцарському "Сьйону".

Варто також зазначити, що в національній першості сезон 1995/1996 внничани завершили на 15-му місці (з 18-ти команд).

ЦСКА (Київ) (1998 та 2001 роки)

"Армійці" двічі доходили до вирішального матчу в Кубку. Перший фінал вони без особливих шансів програли "Динамо" (1:2).

Однак у 2001 році все могло скластися інакше: ЦСКА у фіналі проти "Шахтаря" вигравав до 81-ї хвилини, але пропустив гол від Ателькіна, а потім програв у додатковий час - той же Ателькін поховав надії киян на 119 хвилині.

"Металург" (Запоріжжя) (2006 рік)

Команда, яка на той момент боролася за виживання в чемпіонаті, дійшла до фіналу Кубка.

На шляху до історичного для себе поєдинку підопічні В'ячеслава Грозного здолали "Верес", "Кривбас" та "Іллічівець". Однак протистояння з "Динамо" завершилося мінімальною поразкою запоріжців (0:1) після гола Клебера на 46-й хвилині.

"Ворскла" (Полтава) (2009 рік)

На той час команда Миколи Павлова вважалася явним аутсайдером проти "Шахтаря", який за два тижні до того виграв Кубок УЄФА. Проте гол Василя Сачка приніс Полтаві історичний трофей.

Зазначимо, що сьогодні "Ворскла" перебуває на межі зникнення і може припинити своє існування.

"Металург" (Донецьк) (2010 і 2012 роки)

Назвати цю команду андердогом язик не повернеться, адже клуб завжди мав зірковий склад (Генріх Мхітарян, Яя Туре, Йорді Кройф) та амбіції гранда. Але обидва фінали "Металург" програв у драматичних овертаймах: спочатку "Таврії" (2:3), а потім "Шахтарю" (1:2).

Клуб припинив існування у 2015 році через фінансові проблеми, так і не залишивши вболівальникам гучних перемог у пам'яті.