Драма "армейцев" и чудо из Винницы: топ-6 неожиданных финалистов Кубка Украины в истории

Сенсационный выход перволигового "Чернигова" в финал Кубка Украины дал повод вспомнить о других громких неожиданностях в истории турнира.
РБК-Украина рассказывает о самых неожиданных участниках решающих матчей, которые сумели бросить вызов грандам.
В общем, как и в чемпионате страны, в розыгрышах Кубка огромное преимущество над другими имеют отечественные гранды - донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".
Они на двоих выиграли 28 турниров из 32-х. Только три финала в истории состоялись без их участия. Кроме них, Кубок поднимали над головой футболисты трех команд - одесского "Черноморца" (1992, 1994 годы), полтавской "Ворсклы" (2009) и симферопольской "Таврии" (2010).
Впрочем, розыгрыши второго по значению трофея подбрасывали и громкие неожиданности. Время от времени в финалах появлялись команды, увидеть которые там никто не надеялся.
В 2019 году "Ингулец" стал главной сенсацией в истории турнира. Тогда впервые в финале сыграла команда из Первой лиги.
Клуб из поселка с населением в несколько тысяч человек прошел на пути к финалу три команды УПЛ ("Мариуполь", "Карпаты" и "Заря"). Хотя в финале они проиграли "Шахтеру" (0:4), сам факт их участия стал историческим.
Винничане сотворили чудо, выбив в полуфинале донецкий "Шахтер" (в серии пенальти). В финале против "Динамо" подопечные Сергея Морозова держались достойно, но проиграли 0:2.
В то же время этот выход в финал национального кубка позволил "Ниве" осенью дебютировать в Кубке обладателей кубков. В евротурнире команда сначала прошла эстонский "Садам", однако в 1/16 уступила швейцарскому "Сьону".
Стоит также отметить, что в национальном первенстве сезон 1995/1996 внничане завершили на 15-м месте (из 18-ти команд).
"Армейцы" дважды доходили до решающего матча в Кубке. Первый финал они без особых шансов проиграли "Динамо" (1:2).
Однако в 2001 году все могло сложиться иначе: ЦСКА в финале против "Шахтера" выигрывал до 81-й минуты, но пропустил гол от Ателькина, а затем проиграл в дополнительное время - тот же Ателькин похоронил надежды киевлян на 119 минуте.
Команда, которая на тот момент боролась за выживание в чемпионате, дошла до финала Кубка.
На пути к историческому для себя поединку подопечные Вячеслава Грозного одолели "Верес", "Кривбасс" и "Ильичевец". Однако противостояние с "Динамо" завершилось минимальным поражением запорожцев (0:1) после гола Клебера на 46-й минуте.
В то время команда Николая Павлова считалась явным аутсайдером против "Шахтера", который за две недели до того выиграл Кубок УЕФА. Однако гол Василия Сачко принес Полтаве исторический трофей.
Отметим, что сегодня "Ворскла" находится на грани исчезновения и может прекратить свое существование.
Назвать эту команду андердогом язык не повернется, ведь клуб всегда имел звездный состав (Генрих Мхитарян, Яя Туре, Йорди Кройф) и амбиции гранда. Но оба финала "Металлург" проиграл в драматических овертаймах: сначала "Таврии" (2:3), а затем "Шахтеру" (1:2).
Клуб прекратил существование в 2015 году из-за финансовых проблем, так и не оставив болельщикам громких побед в памяти.
