Главная » Развлечения » Спорт

Довбик возобновил тренировки с "Ромой" перед решающими матчами Серии А (видео)

20:09 13.05.2026 Ср
2 мин
Римляне ведут ожесточенную борьбу за путевку в Лигу чемпионов
aimg Андрей Костенко
Артем Довбик на первом занятии после перерыва (фото: instagram.com/officialasroma)
Нападающий сборной Украины Артем Довбик вернулся к занятиям в общей группе итальянской "Ромы". Форвард не выходил на поле с начала января из-за тяжелой травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу римского клуба.

Травма и путь к восстановлению

Украинский форвард оказался вне игры еще в начале января 2026 года. В матче против "Лечче" Довбик успел отметиться голом, однако уже через 26 минут после выхода на замену получил серьезное повреждение левого бедра.

Консервативное лечение не дало результатов, поэтому 19 января нападающий перенес хирургическое вмешательство. Из-за длительного процесса реабилитации Артем пропустил более четырех месяцев, что стоило ему участия в 22 матчах "волков" во всех турнирах, а также выступлений за сборную Украины в решающих играх отбора на ЧМ-2026.

Возвращение в общую группу

В среду, 13 мая, Довбик впервые за долгое время тренировался наравне с партнерами по команде. Сейчас тренерский штаб оценивает форму нападающего, чтобы понять, сможет ли он попасть в заявку на ближайший тур чемпионата Италии.

В текущем сезоне на счету Артема 17 матчей во всех турнирах, в которых он успел забить три гола и отдать две результативные передачи.

Битва за ЛЧ и римское дерби

Возвращение украинца произошло в критический момент сезона. За два тура до завершения Серии А "Рома" ведет отчаянную борьбу за попадание в топ-4.

Римляне имеют 67 очков и делят четвертую строчку с "Миланом". Финиш в четверке гарантирует путевку в Лигу чемпионов, тогда как пятое место - лишь Лигу Европы.

В воскресенье, 17 мая, команду ожидает принципиальное римское дерби против "Лацио". Матч начнется в 13:30 по киевскому времени.

