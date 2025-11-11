Довбик травмований: Україна без форварда на вирішальні матчі ЧС-2026

Травма Довбика залишає Україну без нападника

Артем Довбик отримав ушкодження м’яза лівого стегна у домашньому матчі 11-го туру Серії А, в якому його Рома перемогла Удінезе (2:0). Обстеження показало пошкодження сухожилля прямого м’яза стегна, і на відновлення знадобиться 4–6 тижнів.

Прогнозований період відновлення

Через травму Довбик пропустить вирішальні матчі відбору на ЧС-2026:

13 листопада – Франція – Україна;

16 листопада – Україна – Ісландія.

Окрім цього, форвард не допоможе Ромі у матчах Ліги Європи проти Мідтьюлланда та Селтіка, а також у трьох поєдинках Серії А проти Кремонезе, Наполі та Кальярі.

Відновлення футболіста триватиме мінімум шість тижнів.

Склад збірної України на вирішальні матчі

Воротарі:

Євгеній Волинець ("Полісся" Житомир), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк).

Захисники:

Ілля Забарний ("Парі Сен-Жермен" Париж, Франція), Олександр Сваток ("Остін", США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – "Шахтар" Донецьк), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Богдан Михайліченко ("Полісся" Житомир), Олександр Караваєв, Тарас Михавко (обидва – "Динамо" Київ).

Півзахисники:

Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Іван Калюжний ("Металіст 1925" Харків), Микола Шапаренко, Назар Волошин (обидва – "Динамо" Київ), Георгій Судаков ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – "Шахтар" Донецьк), Олексій Гуцуляк ("Полісся" Житомир), Руслан Маліновський ("Дженоа" Генуя, Італія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Олександр Зубков ("Трабзонспор" Трабзон, Туреччина).

Нападники:

Владислав Ванат ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Олімпіакос" Пірей, Греція).

Резервний список:

Руслан Нещерет, Костянтин Вівчаренко, Олександр Тимчик, Олександр Піхальонок (усі – "Динамо" Київ), Максим Таловєров ("Сток Сіті" Сток-он-Трент, Англія), Артем Бондаренко ("Шахтар" Донецьк), Олександр Назаренко, Владислав Велетень (обидва – "Полісся" Житомир).