Довбик травмирован: Украина без форварда на решающие матчи ЧМ-2026

Травма Довбыка оставляет Украину без нападающего

Артем Довбик получил повреждение мышцы левого бедра в домашнем матче 11-го тура Серии А, в котором его Рома победила Удинезе (2:0). Обследование показало повреждение сухожилия прямой мышцы бедра, и на восстановление понадобится 4-6 недель.

Прогнозируемый период восстановления

Из-за травмы Довбик пропустит решающие матчи отбора на ЧМ-2026:

13 ноября - Франция - Украина;

16 ноября - Украина - Исландия.

Кроме этого, форвард не поможет Роме в матчах Лиги Европы против Мидтьюлланда и Селтика, а также в трех поединках Серии А против Кремонезе, Наполи и Кальяри.

Восстановление футболиста продлится минимум шесть недель.

Состав сборной Украины на решающие матчи

Вратари:

Евгений Волынец ("Полесье" Житомир), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк).

Защитники:

Илья Забарный ("Пари Сен-Жермен" Париж, Франция), Александр Сваток ("Остин", США), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все - "Шахтер" Донецк), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Александр Караваев, Тарас Михавко (оба - "Динамо" Киев).

Полузащитники:

Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Иван Калюжный ("Металлист 1925" Харьков), Николай Шапаренко, Назар Волошин (оба - "Динамо" Киев), Георгий Судаков ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Олег Очеретько, Егор Назарина (оба - "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк ("Полесье" Житомир), Руслан Малиновский ("Дженоа" Генуя, Италия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Александр Зубков ("Трабзонспор" Трабзон, Турция).

Нападающие:

Владислав Ванат ("Жирона", Испания), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция).

Резервный список:

Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко, Александр Тымчик, Александр Пихаленок (все - "Динамо" Киев), Максим Таловеров ("Сток Сити" Сток-он-Трент, Англия), Артем Бондаренко ("Шахтер" Донецк), Александр Назаренко, Владислав Велетень (оба - "Полесье" Житомир).