Все або нічого: збірна України готується до двох фінальних матчів відбору ЧС-2026

Вівторок 11 листопада 2025 09:13
Все або нічого: збірна України готується до двох фінальних матчів відбору ЧС-2026 Збірна України з футболу (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Національна збірна України розпочала фінальний етап підготовки до ключових поєдинків кваліфікації чемпіонату світу-2026. Попереду - зустрічі з Францією та Ісландією, які визначать долю путівки на мундіаль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал ПРОФУТБОЛ Digital.

Україна на фінішній прямій кваліфікації

Команда Сергія Реброва провела чотири матчі відбіркового циклу, здобувши сім очок і посідаючи друге місце у групі D.

Попереду лідирує Франція з десятьма балами, а Ісландія має чотири й залишається головним конкурентом "синьо-жовтих" у боротьбі за плейоф.

Відповідно до регламенту, лише переможець групи отримає пряму путівку на чемпіонат світу, тоді як друга команда зіграє у стикових матчах.

Українців чекають два фінальні поєдинки - спочатку виїзна зустріч із Францією, а згодом домашній матч проти Ісландії у Варшаві.

Обидві гри мають вирішальне значення для команди, адже саме вони визначать, чи зможе Україна продовжити боротьбу за участь у ЧС-2026.

Гравці про майбутні матчі

Півзахисник Єгор Назарина зазначив, що команда налаштована боротися до кінця.

"Чим важливіший матч, тим цікавіше. Будемо готуватися, аналізувати і намагатися показати гідну гру. Ми розуміємо, що це Франція, але все в наших руках" - зазначив гравець.

"Дисципліна б’є клас, і ми спробуємо довести це на полі", - захисник Юхим Конопля згадав слова дитячого тренера.

"У таких матчах потрібно, щоб усе склалося на 200% - і удача, і характер, і концентрація. Так, Франція - топкоманда, але й у нас є гравці високого рівня" - його партнер по обороні Валерій Бондар підкреслив важливість командного духу.

Ісландія - суперник, якого не можна недооцінювати

Готуючись до вирішальної гри у Варшаві, футболісти відзначають силу ісландців.

"У Ісландії збалансована команда з багатьма якісними виконавцями. Грати з ними буде непросто", - зауважив воротар Дмитро Різник.

"Потрібно підійти до матчу з правильним настроєм, позитивом і показати максимум. Тоді все буде добре", - додав Юхим Конопля.

Підтримка уболівальників - важлива складова успіху

Гравці наголошують, що присутність українських фанів на стадіоні у Варшаві може стати вирішальним фактором.

"У Варшаві буде багато наших уболівальників, це додасть нам енергії. Можна сказати, це буде ще один гравець на полі", - сказав Дмитро Різник.

"Хотілося б бачити якомога більше українців на трибунах. Ми зробимо все, щоб подарувати їм емоції та перемогу", - додав Валерій Бондар.

Матчі збірної України у відборі ЧС-2026:

  • 13 листопада - Франція - Україна
  • 16 листопада - Україна - Ісландія
Збірна України Футбол
