"Дотримуюся обіцянки". Харчишин поставив крапку в питанні стосунків з Соколовою (відео)

Що Харчишин сказав про стосунки з Соколовою

Музикант дав зрозуміти, що не хоче коментувати минуле з журналісткою. Причиною є обіцянка, яку він дав.

"З поваги до пані, я дотримуюся слова і обіцянки і поставлю крапку на цьому питанні. Ми не обговорюємо і не піднімаємо минуле, як вона, так і я", - сказав він.

Сколова та Харчишин (фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr)

Особисте життя зараз

Валерій також прокоментував, чи вільне його серце на даному етапі життя.

"Я завжди вільний. Коли я в стосунках невільний, тоді я втікаю від тих стосунків. І я ціную перш за все свободу в будь-яких стосунках", - зазначив він.

Музикант уникнув прямої відповіді щодо особистих стосунків.

"Вільний, невільний, дама серця. У мене як мінімум три дами, до яких я гарно ставлюся і прив'язаний серцем", - поділився він.

Водночас раніше в іншому інтерв'ю артист підтвердив, що має подругу, до якої є почуття.

Харчишин прокоментував особисте життя (фото: РБК-Україна)

Що казав про Соколову раніше

Нагадаємо, у вересні 2025 року Валерій офіційно підтвердив романтичні стосунки з журналісткою. Це був "вимушений камінг-аут", оскільки мовчання породило чутки, які почали заважати роботі.

Музикант зазначив, що "певний період свого життя був із Яніною", але зрештою ці стосунки завершилися.

Сама журналістка після зізнання колишнього заговорила про чоловічу зраду, а згодом ще раз висловила свою позицію щодо розмов про особисте життя.

Про зруйнований дім в Гостомелі, майбутнє гурту "Друга Ріка", сина в ЗСУ та чому вважає себе поганим батьком - дивіться повну розмову з Харчишиним на каналі РБК-Україна LIFE.