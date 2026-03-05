ua en ru
"Не усвідомлює себе українцем". Харчишин розкрив правду про скандального співака

16:15 05.03.2026 Чт
2 хв
Музикант розчарувався в позиції колеги, який родом з Кривого Рогу.
aimg Сюзанна Аль Маріді
"Не усвідомлює себе українцем". Харчишин розкрив правду про скандального співака Ярослав Малий та Валерій Харчишин (колаж: РБК-Україна)

Лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин прокоментував співпрацю з гуртом "Токіо" у 2008 році. Артист свого часу спілкувався з солістом колективу Ярославом Малим, який родом з Кривого Рогу, але обрав мовчазну позицію після початку повномасштабного вторгнення.

Про це музикант розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Більше цікавого: Як Харчишин виходив з токсичних стосунків

Що сказав Харчишин про гурт "Токіо" та його соліста

Як відомо, Малий (також знаний як Мачете) підтримував Революцію Гідності та критикував пропаганду РФ, але вже за кілька років продовжив працювати в країні-агресорці. У 2023-му він також анонсував концерти в Росії.

Харчишин пригадав свою співпрацю з музикантом. За його словами, тоді він справляв враження талановитої людини.

"Він завжди співав російською, але сам іншої національності. Я не хочу про нього говорити, але це дійсно талановитий чувак, який, мабуть, єдиний, співав пісню "Кінець світу", і вона йому дуже подобалась", - поділився Валерій.

Зараз він вважає його негідником. Харчишин припускає, що Ярослав пояснює свою позицію "пацифізмом", "вірою" або просто "не усвідомлює себе українцем".

"Він приїздив кілька разів сюди, ми постійно зустрічалися. Ми навіть побачилися на Майдані. Він був на Майдані, і він щиро переймався", - зазначив Харчишин.

Прийнамні саме так музикантові тоді здавалося.

"Потім зрозумів, що головне - це його комфорт. Це його вибір. Я не знаю, як він собі це пояснює", - додав він.


Якою була співпраця "Другої Ріки" з "Токіо"

Український рок-гурт записав з російським колективом спільну пісню під назвою "Догоним! Доженемо!". Сингл вийшов 23 жовтня і отримав двомовну версію - українську та російську, яка згодом увійшла до збірки THE BEST 1999-2009.

Ще більше цікавого:

Як Харчишин приголомшив зміною образу заради 15 мільйонів для ГУР

Що Харчишин казав про Соколову і кінець їхнього роману.

