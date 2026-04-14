"Дорого". Матвієнко зізналася, як владнала конфлікт з Рибчинським

Що сказала Матвієнко про конфлікт з Рибчинським

За словами співачки, їй вдалося домовитися з родиною композиторів. Вона особисто зателефонувала, спитала, яку винна суму, і оплатила.

"Сплатила, що вони хотіли - як повинно бути за законом", - прокоментувала вона.

Точну суму Тоня називати не стала, тому що підписала договір, який це забороняє.

Вона також поділилася, чи відчувала образу на Євгена, який виніс ситуацію у публічний простір.

"Так, це було дуже неприємно. Але вони були праві. Вони ж теж ображались на мене", - сказала вона.

Артистка дуже любить співати мамині пісні. Втім, виконувати може далеко не всі.

"В мене не вистачає грошей всі переспівати", - сміючись зізналася вона.

За словами артистки, наразі вона має певні обмеження в репертуарі.

"Можна (купити - ред), але дорого", - додала вона.

Усі мамині композиції мають для Тоні особливе значення, тому виділити якусь лише одну улюблену не може. Якщо захочеться заспівати якусь іншу, то придбає права.

"Вони усі неймовірні. Всі, які мама виконувала. Дуже гарні. Мені дуже близькі і людям. Але не на всі маю право. Якщо в якийсь момент захочу, заплачу. Там це можна одноразово зробити, слава Богу", - поділилася вона.



Що казав Рибчинський про Матвієнко

Нагадаємо, у вересні 2025 року Євген заявив, що вона виконує пісні матері без офіційного дозволу авторів. Тоді він назвав її "виконавицею, яка піратські співає" та попередив про наслідки.

Йшлося про пісні, створені його батьком Юрієм для Ніни Матвієнко, а також композицію "Ой, летіли дикі гуси" покійного Ігоря Поклада, права на яку належать його дружині Світлані.

Згодом чоловік Тоні прокоментував скандал, назвавши його "фріковою ситуацією" та "балачками в соцмережах". За його словами, дружина дуже засмутилася.

Зрештою конфлікт вдалося владнати. Юрій казав, що вони зійшлися на середній вартості.