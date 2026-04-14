"Дорого". Матвиенко призналась, как уладила конфликт с Рыбчинским

В прошлом году продюсер и композитор Евгений Рыбчинский обвинил Тоню Матвиенко в нарушении авторских прав на песни ее матери. Теперь артистка призналась, чем закончился конфликт.
Как сообщает РБК-Украина, об этом она рассказала в интервью Алине Доротюк.
По словам певицы, ей удалось договориться с семьей композиторов. Она лично позвонила, спросила, какую должна сумму, и оплатила.
"Оплатила, что они хотели - как должно быть по закону", - прокомментировала она.
Точную сумму Тоня называть не стала, потому что подписала договор, который это запрещает.
Она также поделилась, чувствовала ли обиду на Евгения, который вынес ситуацию в публичное пространство.
"Да, это было очень неприятно. Но они были правы. Они же тоже обижались на меня", - сказала она.
Артистка очень любит петь мамины песни. Впрочем, исполнять может далеко не все.
"У меня не хватает денег все перепеть", - смеясь призналась она.
По словам артистки, сейчас она имеет определенные ограничения в репертуаре.
"Можно (купить - ред), но дорого", - добавила она.
Все мамины композиции имеют для Тони особое значение, поэтому выделить какую-то только одну любимую не может. Если захочется спеть какую-то другую, то приобретет права.
"Они все невероятные. Все, которые мама исполняла. Очень красивые. Мне очень близки и людям. Но не на все имею право. Если в какой-то момент захочу, заплачу. Там это можно одноразово сделать, слава Богу", - поделилась она.
Напомним, в сентябре 2025 года Евгений заявил, что она исполняет песни матери без официального разрешения авторов. Тогда он назвал ее "исполнительницей, которая пиратски поет" и предупредил о последствиях.
Речь шла о песнях, созданных его отцом Юрием для Нины Матвиенко, а также композиции "Ой, летіли дикі гуси" покойного Игоря Поклада, права на которую принадлежат его жене Светлане.
Впоследствии муж Тони прокомментировал скандал, назвав его "фриковой ситуацией" и "болтовней в соцсетях". По его словам, жена очень расстроилась.
В конце концов конфликт удалось уладить. Юрий говорил, что они сошлись на средней стоимости.
