Дьомін розкрив хитрий хід Квіткової після таємного весілля з Бражком: "Як філігранно"

Даша Квіткова, схоже, справді вийшла заміж за футболіста Володимира Бражка. Вона показала паспорт з новим прізвищем, однак вирішила не коментувати подію офіційно. Телеведучий Слава Дьомін відреагував на цей хід, назвавши його "філігранною грою з аудиторією".
Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на допис Дьоміна в Telegram.
За словами ведучого, Даша вміло перетворює особисте життя на продуману частину свого бренду. Вона наче необережно обрізала нижній рядок в документах, де було написано її прізвище, а там чітко можна прочитати прізвище Бражко.
"А це опосередковано підтверджує те, що Квіткова все ж узаконила стосунки з Бражком і після цього вирішила замінити документи. Але прошу зауважити, як філігранно Даша жонглює інфоприводами. Бо бути блогером і медійною людиною - це не безрозсудно постити фоточки та відео. Це грати з аудиторією в серіал", - пояснив він.
На думку Слави, блогерка вдало відповідає на запит аудиторії щодо її особистого життя.
"Квіткова з цього витискає по повній, інтригуючи і не даючи прямих відповідей. Ну, типу, ми ж з вами вже і так все зрозуміли. Але ж офіційно ніхто нічого не підтвердив. А значить цікавість до цього продовжує витати у повітрі", - зазначив він.
Ведучий підкреслив, що блогерка фактично монетизує цікавість до себе, перетворюючи кожен інформаційний привід на частину своєї медійної історії.
"Хтось це може назвати хайпом, вкладаючи в це слово негативний зміст. А я називаю це продуманою і кропіткою роботою над власним брендом. Бо саме це і дає блогерці можливість заробляти й монетизувати цікавість до себе", - додав він.
Офіційно блогерка та футболіст про укладання шлюбу не повідомляли. На початку жовтня прихильники помітили на безіменних пальцях закоханих обручки, на що блогерка відповіла з гумором.
Згодом вона повідомила, що змінила документи. На опублікованій світлині можна було побачити прізвище її коханого. Так стало зрозуміло, що пара узаконила стосунки після заручин на початку вересня.
