Демин раскрыл хитрый ход Квитковой после тайной свадьбы с Бражко: "Как филигранно"

Что сказал Демин о тайной свадьбе Квитковой о тайной свадьбе

По словам ведущего, Даша умело превращает личную жизнь в продуманную часть своего бренда. Она как будто неосторожно обрезала нижнюю строку в документах, где была написана ее фамилия, а там четко можно прочитать фамилию Бражко.

"А это косвенно подтверждает то, что Квиткова все же узаконила отношения с Бражко и после этого решила заменить документы. Но прошу заметить, как филигранно Даша жонглирует инфоповодами. Потому что быть блогером и медийным человеком - это не безрассудно постить фоточки и видео. Это играть с аудиторией в сериал", - пояснил он.

Как Квиткова интригует подписчиков (фото: instagram.com/vova.brazhko)

По мнению Славы, блогерша удачно отвечает на запрос аудитории относительно ее личной жизни.

"Квиткова из этого выжимает по полной, интригуя и не давая прямых ответов. Ну, типа, мы же с вами уже и так все поняли. Но ведь официально никто ничего не подтвердил. А значит интерес к этому продолжает витать в воздухе", - отметил он.

Демин высказался о Квитковой (фото: instagram.com/slavademin_official)

Продуманная стратегия?

Ведущий подчеркнул, что блогерша фактически монетизирует интерес к себе, превращая каждый информационный повод в часть своей медийной истории.

"Кто-то это может назвать хайпом, вкладывая в это слово негативный смысл. А я называю это продуманной и кропотливой работой над собственным брендом. Потому что именно это и дает блогеру возможность зарабатывать и монетизировать интерес к себе", - добавил он.

Бражко и Квиткова (фото: instagram.com/vova.brazhko)

Что известно о тайной свадьбе Квитковой

Официально блогерша и футболист о заключении брака не сообщали. В начале октября поклонники заметили на безымянных пальцах влюбленных кольца, на что блогерша ответила с юмором.

Впоследствии она сообщила, что сменила документы. На опубликованной фотографии можно было увидеть фамилию ее возлюбленного. Так стало понятно, что пара узаконила отношения после помолвки в начале сентября.