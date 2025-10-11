Даша Квіткова вразила парним луком з сином: ідеально на осінь (фото)

Блогерка Даша Квіткова поділилася зворушливими кадрами з сином. Зіркова мама показала осінній парний лук, який не лише виглядає стильно, а й підходить для прохолодних жовтневих днів.

Який аутфіт продемонстрували мама та син, розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram блогерки.

Що одягла Даша Квіткова

На фото, зроблених у ліфті, блогерка позує в комфортному та продуманому образі в нейтральній палітрі.

Верх складає об'ємна бежева жилетка, темна спортивна кофта і футболка. Низ - штани в тон та кросівки.

Що одягнув син Квіткової

4-річний Лев постав на фото в теплому комплекті, який перегукується з образом зіркової мами.

Так, хлопчик одягнув худі з капюшоном в бежевому кольорі, чорну жилетку, темні штани й спортивне взуття.

Такий парний лук стане натхненням для мам, які хочуть мати стильний вигляд зі своїми дітьми навіть у повсякденній метушні.

Хоч Квіткова з гумором зазначила, що її "партнер ін крайм" не в дуже гарному гуморі", кадри вийшли теплими й щирими.

Парний лук Квіткової з сином (фото: instagram.com/kvittkova)

Які тренди варто взяти мамам до уваги