Головна » Lifestyle » Мода та краса

Даша Квіткова вразила парним луком з сином: ідеально на осінь (фото)

Субота 11 жовтня 2025 17:10
Даша Квіткова разом з сином задає тренди (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Блогерка Даша Квіткова поділилася зворушливими кадрами з сином. Зіркова мама показала осінній парний лук, який не лише виглядає стильно, а й підходить для прохолодних жовтневих днів.

Який аутфіт продемонстрували мама та син, розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram блогерки.

Що одягла Даша Квіткова

На фото, зроблених у ліфті, блогерка позує в комфортному та продуманому образі в нейтральній палітрі.

Верх складає об'ємна бежева жилетка, темна спортивна кофта і футболка. Низ - штани в тон та кросівки.

Що одягнув син Квіткової

4-річний Лев постав на фото в теплому комплекті, який перегукується з образом зіркової мами.

Так, хлопчик одягнув худі з капюшоном в бежевому кольорі, чорну жилетку, темні штани й спортивне взуття.

Такий парний лук стане натхненням для мам, які хочуть мати стильний вигляд зі своїми дітьми навіть у повсякденній метушні.

Хоч Квіткова з гумором зазначила, що її "партнер ін крайм" не в дуже гарному гуморі", кадри вийшли теплими й щирими.

Даша Квіткова вразила парним луком з сином: ідеально на осінь (фото)Парний лук Квіткової з сином (фото: instagram.com/kvittkova)

Які тренди варто взяти мамам до уваги

  • Об'ємні жилетки. Легко поєднуються з худі, светрами або сорочками, гріють без перевантаження образу.
  • Оверсайз. Худі чи світшоти великого крою роблять образ невимушеним і сучасним.
  • Монохром та нейтральні відтінки. Беж, какао, сірий, темно-синій та інші легко комбінувати між собою.
  • Спортивні штани й кросівки. При правильному поєднанні створюють стильний та комфортний образ.
  • Функціональність. Одяг, який легко знімати або додавати, ідеально підходить прогулянкам з дітьми.

