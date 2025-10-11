Даша Квіткова вразила парним луком з сином: ідеально на осінь (фото)
Блогерка Даша Квіткова поділилася зворушливими кадрами з сином. Зіркова мама показала осінній парний лук, який не лише виглядає стильно, а й підходить для прохолодних жовтневих днів.
Який аутфіт продемонстрували мама та син, розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram блогерки.
Що одягла Даша Квіткова
На фото, зроблених у ліфті, блогерка позує в комфортному та продуманому образі в нейтральній палітрі.
Верх складає об'ємна бежева жилетка, темна спортивна кофта і футболка. Низ - штани в тон та кросівки.
Що одягнув син Квіткової
4-річний Лев постав на фото в теплому комплекті, який перегукується з образом зіркової мами.
Так, хлопчик одягнув худі з капюшоном в бежевому кольорі, чорну жилетку, темні штани й спортивне взуття.
Такий парний лук стане натхненням для мам, які хочуть мати стильний вигляд зі своїми дітьми навіть у повсякденній метушні.
Хоч Квіткова з гумором зазначила, що її "партнер ін крайм" не в дуже гарному гуморі", кадри вийшли теплими й щирими.
Парний лук Квіткової з сином (фото: instagram.com/kvittkova)
Які тренди варто взяти мамам до уваги
- Об'ємні жилетки. Легко поєднуються з худі, светрами або сорочками, гріють без перевантаження образу.
- Оверсайз. Худі чи світшоти великого крою роблять образ невимушеним і сучасним.
- Монохром та нейтральні відтінки. Беж, какао, сірий, темно-синій та інші легко комбінувати між собою.
- Спортивні штани й кросівки. При правильному поєднанні створюють стильний та комфортний образ.
- Функціональність. Одяг, який легко знімати або додавати, ідеально підходить прогулянкам з дітьми.
