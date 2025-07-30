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Бражко розчулив обіймами з сином Квіткової та показав, як вчить його грати у футбол (відео)

Середа 30 липня 2025 11:16
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Бражко розчулив обіймами з сином Квіткової та показав, як вчить його грати у футбол (відео) Володимир Бражко (фото: instagram.com/vova.brazhko)
Автор: Іванна Пашкевич

Півзахисник "Динамо" Володимир Бражко, який 29 липня відзначився голом у домашньому матчі Ліги чемпіонів проти "Хамрун Спартанс", розчулив мережу ніжним відео з сином своєї коханої, блогерки Даші Квіткової, де навчає хлопчика грати у футбол.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram спортсмена.

Після завершення матчу Бражко підбіг до трибун, звідки взяв на руки сина Даші Квіткової - Лева.

Потім вони разом вийшли на поле, де спортсмен почав навчати хлопчика азів гри у футбол.

Лев із захопленням ганяв м’яч, а Володимир терпляче показував йому прості прийоми та підказував під час гри.

Бражко вчить грати сина Квіткової у футбол (фото: instagram.com/vova.brazhko)

Зворушливим моментом стало те, як хлопчик просто на полі обійняв півзахисника "Динамо".

Після гри Даша й Володимир також обійнялися і поцілувалися, ще раз підтвердивши свої теплі й довірливі стосунки.

Що пишуть фани

Відео викликало бурхливу реакцію у соцмережах. Користувачі розділилися: хтось зворушився до мурах і назвав це "наймилішим відео", а дехто поставився скептично - мовляв, усе виглядає мило, але не надто щиро.

  • Цікаво, Квіткова так само буде "вболівати за Шахтар", як було минулого року, і приїздила на матчі Боруссії, чи "перезвулась"
  • Файний хлопець Бражко, все мило виглядає, але я не вірю цій дамі, вона тільки "запудрить" чергового чоловіка.
  • Дай Бог, щоб все було добре, бо це підкосить його кар'єру та сприйняття кохання
  • Боже … як це мило, аж мурахи по тілу. Найкращий футболіст і найкраща блогерка - ЛЮДИНА
  • Наймиліше відео, яке я бачила
  • Той випадок, коли Левчик на Вовку більше схожий, ніж на рідного батька

Нагадаємо, вперше про стосунки цієї пари стало відомо ще в травні, коли їх застали під час зворушливої миті разом.

Згодом Даша поділилася кадрами, на яких ніжно обіймає чоловіка - підписники одразу впізнали в ньому Бражка.

А нещодавно сам футболіст публічно звернувся до неї з теплими словами, назвавши своєю коханою.

Бражко розчулив обіймами з сином Квіткової та показав, як вчить його грати у футбол (відео)Володимир Бражко і Даша Квіткова (фото: instagram.com/vova.brazhko)

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