Доля "срібла" вирішилася на останніх секундах: як жіноча збірна України з хокею завершила ЧС-2026

ЧС-2026 (жінки). Дивізіон 2B, 4-й тур

Литва – Україна – 3:2 (за булітами)

Шайби України: Манчак-Єнсен, Ведмеденко

Камбек та драма в овертаймі

Початок гри склався не на користь українок: вже на шостій хвилині першого періоду литовки вийшли вперед. Проте у другому періоді підопічні Євгена Аліпова продемонстрували характер. На четвертій хвилині двадцятихвилинки Валерія Манчак-Єнсен зрівняла рахунок, а вже за три хвилини Радміла Ведмеденко закинула другу шайбу – 2:1.

Литва змогла відігратися у третьому періоді. Основний час та овертайм не виявили переможця, хоча на останній хвилині додаткового часу українки мали стовідсотковий шанс закрити гру.

Лотерея булітів

У серії післяматчевих кидків воротарка збірної України Юліана Вільган зробила все можливе, парирувавши перші три спроби суперниць.

Однак литовки все ж змогли двічі вразити ворота. Натомість українські хокеїстки не реалізували жодного з чотирьох булітів, що і визначило підсумок зустрічі.

Підсумки турніру

Після цієї гри Україна опустилася на третє місце в таблиці, завершивши чемпіонат із 10 очками в активі. Литва з 11 пунктами посіла другу сходинку, а "золото" та путівку до дивізіону 2A здобула команда Гонконгу.

Наша збірна третій рік поспіль залишається в Дивізіоні 2В. Варто зазначити, що за всю історію виступів українським хокеїсткам ще жодного разу не вдавалося піднятися вище цього рівня.