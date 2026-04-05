Судьба "серебра" решилась на последних секундах: как женская сборная Украины по хоккею завершила ЧМ-2026

ЧМ-2026 (женщины). Дивизион 2B, 4-й тур

Литва - Украина - 3:2 (по буллитам)

Шайбы Украины: Манчак-Енсен, Ведмеденко

Камбэк и драма в овертайме

Начало игры сложилось не в пользу украинок: уже на шестой минуте первого периода литовки вышли вперед. Однако во втором периоде подопечные Евгения Алипова продемонстрировали характер. На четвертой минуте двадцатиминутки Валерия Манчак-Енсен сравняла счет, а уже через три минуты Радмила Ведмеденко забросила вторую шайбу - 2:1.

Литва смогла отыграться в третьем периоде. Основное время и овертайм не выявили победителя, хотя на последней минуте дополнительного времени украинки имели стопроцентный шанс закрыть игру.

Лотерея буллитов

В серии послематчевых бросков вратарь сборной Украины Юлиана Вильган сделала все возможное, парировав первые три попытки соперниц.

Однако литовки все же смогли дважды поразить ворота. Зато украинские хоккеистки не реализовали ни одного из четырех буллитов, что и определило итог встречи.

Итоги турнира

После этой игры Украина опустилась на третье место в таблице, завершив чемпионат с 10 очками в активе. Литва с 11 пунктами заняла второе место, а "золото" и путевку в дивизион 2A получила команда Гонконга.

Наша сборная третий год подряд остается в Дивизионе 2В. Стоит отметить, что за всю историю выступлений украинским хоккеисткам еще ни разу не удавалось подняться выше этого уровня.