Судьба "серебра" решилась на последних секундах: как женская сборная Украины по хоккею завершила ЧМ-2026

15:14 05.04.2026 Вс
2 мин
В матче против Литвы победителя пришлось определять за пределами основного времени
aimg Андрей Костенко
Женская сборная Украины по хоккею (фото: ФХУ)

Украинские хоккеистки завершили мировое первенство 2026 года эмоциональным противостоянием с литовками. Несмотря на то, что шансы на повышение в классе были потеряны ранее после поражения от Гонконга, на кону стояло итоговое второе место в таблице. Судьба встречи решилась в серии послематчевых бросков.

ЧМ-2026 (женщины). Дивизион 2B, 4-й тур

Литва - Украина - 3:2 (по буллитам)

Шайбы Украины: Манчак-Енсен, Ведмеденко

Камбэк и драма в овертайме

Начало игры сложилось не в пользу украинок: уже на шестой минуте первого периода литовки вышли вперед. Однако во втором периоде подопечные Евгения Алипова продемонстрировали характер. На четвертой минуте двадцатиминутки Валерия Манчак-Енсен сравняла счет, а уже через три минуты Радмила Ведмеденко забросила вторую шайбу - 2:1.

Литва смогла отыграться в третьем периоде. Основное время и овертайм не выявили победителя, хотя на последней минуте дополнительного времени украинки имели стопроцентный шанс закрыть игру.

Лотерея буллитов

В серии послематчевых бросков вратарь сборной Украины Юлиана Вильган сделала все возможное, парировав первые три попытки соперниц.

Однако литовки все же смогли дважды поразить ворота. Зато украинские хоккеистки не реализовали ни одного из четырех буллитов, что и определило итог встречи.

Итоги турнира

После этой игры Украина опустилась на третье место в таблице, завершив чемпионат с 10 очками в активе. Литва с 11 пунктами заняла второе место, а "золото" и путевку в дивизион 2A получила команда Гонконга.

Наша сборная третий год подряд остается в Дивизионе 2В. Стоит отметить, что за всю историю выступлений украинским хоккеисткам еще ни разу не удавалось подняться выше этого уровня.

Больше по теме:
ХоккейЧемпионат мира по хоккею