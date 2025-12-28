Добринін здивував суддів "Танців з зірками" запальною Румбою (відео)

Герой "Холостяк-9" Нікіта Добринін виступив у спецвипуску "Танців з зірками" разом з Анною Манджулою. Вони показали запальну Румбу.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на трансляцію шоу.
Нікіта зізнався, що під час тренувань він навіть хотів залишити проєкт. Він дуже хвилювався та боявся, що не впорається. Втім, потім Добринін все ж наважився на танець.
До речі, на паркеті також виступала колишня дружина Нікіти - Даша Квіткова. Але колишні закохані зуміли зберегти гарні стосунки, тому ніяких скандалів не буде.
"Ми не суперники, тому я буду за нього вболівати", - сказала Квіткова.
Танець пари судді оцінили непогано. Дмитро Дікусар сказав, що Добринін дав своїй партнерці гарну опору та впевненість, а тому вона повністю розкрилася. А Могилевська зазначила, що Нікіта був дуже мужнім.
Зіркове журі виставило такі оцінки:
