Добринін здивував суддів "Танців з зірками" запальною Румбою (відео)

Яким був виступ Добриніна на "Танцях з зірками"

Нікіта зізнався, що під час тренувань він навіть хотів залишити проєкт. Він дуже хвилювався та боявся, що не впорається. Втім, потім Добринін все ж наважився на танець.

До речі, на паркеті також виступала колишня дружина Нікіти - Даша Квіткова. Але колишні закохані зуміли зберегти гарні стосунки, тому ніяких скандалів не буде.

"Ми не суперники, тому я буду за нього вболівати", - сказала Квіткова.

Добринін і Манжула (скриншот)

Нікіта Добринін і Анна Манжула на "Танцях з зірками" - відео

Танець пари судді оцінили непогано. Дмитро Дікусар сказав, що Добринін дав своїй партнерці гарну опору та впевненість, а тому вона повністю розкрилася. А Могилевська зазначила, що Нікіта був дуже мужнім.

Зіркове журі виставило такі оцінки: