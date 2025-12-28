RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Добрынин удивил судей "Танців з зірками" зажигательной Румбой (видео)

Никита Добрынин (фото: instagram.com/nikitadobrynin)
Автор: Полина Иваненко

Герой "Холостяк-9" Никита Добрынин выступил в спецвыпуске "Танців з зірками" вместе с Анной Манджулой. Они показали зажигательную Румбу.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию шоу.

Каким было выступление Добрынина на "Танцях з зірками"

Никита признался, что во время тренировок он даже хотел покинуть проект. Он очень волновался и боялся, что не справится. Впрочем, потом Добрынин все же решился на танец.

Кстати, на паркете также выступала бывшая жена Никиты - Даша Квиткова. Но бывшие влюбленные сумели сохранить хорошие отношения, поэтому никаких скандалов не будет.

"Мы не соперники, поэтому я буду за него болеть", - сказала Квиткова.

Добрынин и Манжула (скриншот)

Никита Добрынин и Анна Манжула на "Танцях з зірками" - видео

 

Танец пары судьи оценили неплохо. Дмитрий Дикусар сказал, что Добрынин дал своей партнерше хорошую опору и уверенность, а потому она полностью раскрылась. А Могилевская отметила, что Никита был очень мужественным.

Звездное жюри выставило такие оценки:

  • Монатик - 10
  • Повар - 10
  • Дикусар - 9
  • Могилевская - 10.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Танці з зіркамиНовости шоу-бизнесаДаша КвитковаНікіта ДобринінЗвезды шоу-бизнеса