"Днепр" выиграл регулярный сезон и идет за третьим "золотом": сетка битв на вылет в баскетбольной Суперлиге

17:29 30.03.2026 Пн
В чемпионате Украины определены все пары четвертьфиналов и единственная команда-неудачница
aimg Андрей Костенко
"Днепр" снова первый (фото: БК "Днепр")

Завершился регулярный чемпионат мужской баскетбольной Суперлиги. По его итогам окончательно сформированы четвертьфинальные пары плей-офф, где главной интригой станет попытка днепрян оформить третье "золото" подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Читайте также: Вышел на 9 минут и поразил всех: украинец стал лучшим в матче НБА

Как завершился регулярный сезон

Победителем регулярного первенства стал действующий чемпион Украины - "Днепр". Команда, выигравшая два последних розыгрыша Суперлиги, подтвердила статус фаворита, завершив этап лишь с двумя поражениями.

В последнем туре настоящая интрига развернулась в борьбе за седьмое место: николаевский "Нико-Баскет" в решающей игре одолел "Говерлу" (84:78). Эта победа позволила николаевцам обойти "Черкасских Мавп" и избежать встречи с лидером уже в первом раунде плей-офф.

Тем временем "Ровно" потеряло шанс на преимущество домашней площадки, уступив в заключительном туре "Запорожью" (74:83).

Единственным клубом, который не попал в восьмерку лучших и уже завершил сезон, стал "Старый Луцк".

Пары 1/4 финала и полная сетка плей-офф

Четвертьфинальные серии продлятся до двух побед одной из команд. Стартовые игры запланированы на 4 апреля.

Сформированы пары:

  • "Днепр" (1) - "Черкасские Мавпы" (8)
  • "Харьковские Соколы" (2) - "Нико-Баскет" (7)
  • "Киев-Баскет" (3) - "Запорожье" (6)
  • "Прикарпатье-Говерла" (4) - "Ровно" (5)

Первые и (при необходимости) третьи поединки серий будут принимать клубы с высшим номером посева. Вторые игры серий пройдут 7-8 апреля, а решающие - 10-11 апреля.

В полуфинале победитель пары "Днепр" - "Мавпы" встретится с лучшим в противостоянии "Говерлы" и "Ровно". Остальную путевку в финал разыграют победители пар с участием харьковчан и киевлян.

Кто выигрывал чемпионат Украины

Баскетбольное первенство Украины разыгрывается с 1992 года. В 1996-м турнир получил название Суперлига.

С тех пор чемпионами становились девять клубов. Однако только два "золотых" коллектива играют в Суперлиге до сих пор - это "Черкасские Мавпы" и "Днепр". Другие по разным причинам прекратили существование.

Все чемпионы Украины по баскетболу:

  • "Будивельник" (Киев) - 11 титулов (1992-1997, 2011, 2013, 2014, 2017, 2023)
  • "Азовмаш" (Мариуполь) - 7 (2003, 2004, 2006-2010)
  • "Одесса" - 4 (1998, 1999, 2001, 2002)
  • "Днепр" - 3 (2020, 2024, 2025)
  • "Химик" (Южное) - 3 (2015, 2016, 2019)
  • "Киев" - 2 (2000, 2005)
  • "Прометей" (Каменское) - 1 (2021)
  • "Черкасские Мавпы" - 1 (2018)
  • "Донецк" - 1 (2012)

Ранее мы рассказали, какие шансы у сборной Украины в отборе на ЧМ-2027 после двух поражений от Испании.

