Вийшов на 9 хвилин і вразив усіх: українець став кращим у матчі НБА

Вихованець черкаського баскетболу Святослав Михайлюк успішно повернувся до ротації "Юти". У протистоянні з "Фініксом" українець став одним із найрезультативніших гравців своєї команди, попри поразку "Джазменів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Повернення після місячної перерви

Святослав Михайлюк знову з'явився на паркеті в регулярному чемпіонаті НБА, пропустивши перед цим 13 поєдинків своєї команди. Останнього разу захисник брав участь у грі проти "Денвера" ще наприкінці лютого.

Відсутність українського легіонера негативно позначилася на результатах колективу із Солт-Лейк-Сіті: за час його перебування поза заявкою "Юта" спромоглася здобути лише три перемоги.

Феноменальна точність за 9 хвилин

У грі проти "Фінікс Санз" Михайлюк отримав обмежений ігровий час, провівши на майданчику всього дев'ять хвилин після виходу з лави запасних.

Проте цього виявилося достатньо, щоб записати на свій рахунок 14 очок. Українець продемонстрував високу точність дальніх кидків, реалізувавши 4 з 5 спроб із-за дуги.

Також захисник додав до статистики 2 підбирання, результативну передачу та одне перехоплення.

Для Святослава цей доробок став третім за результативністю результатом у 2026 році. Більше очок (18) він набирав лише у січневому матчі проти "Індіани".

Криза "Юти" та наступний суперник

Попри індивідуальні досягнення Михайлюка, "Юта Джаз" не змогла нав'язати боротьбу "Санз", поступившись із рахунком 109:134. Ця невдача подовжила серію поразок команди до п'яти матчів поспіль.

Наразі клуб посідає передостанню, 14-ту сходинку в турнірній таблиці Західної конференції, маючи в активі 21 перемогу у 75 зустрічах.

Шанс перервати невтішну серію команда отримає вже в ніч на 31 березня. "Юта" прийматиме на власному майданчику "Клівленд". Стартове вкидання заплановане на 04:00 за київським часом.