Дмитренко у заліку, Чалик ледь не створила сенсацію: перший виступ українок на КС після Олімпіади

Як бігли та стріляли українки

Після Олімпіади склад збірної зазнав однієї зміни: Анастасія Меркушина замінила свою сестру Олександру, яка вирушила виступати на юніорський чемпіонат світу.

Тож участь у гонці взяли: Христина Дмитренко, Анастасія Меркушина, Дарина Чалик, Юлія Джима та Олена Городна.

Найкращий результат серед них продемонструвала Дмитренко. Вона припустилася однієї хиби на першій стрільбі лежачи та фінішувала 34-ю, ставши єдиною представницею України у заліковій зоні.

Близькою до значно кращого результату була Чалик. Після трьох чистих рубежів вона йшла на 14-й позиції та претендувала на місце у топ-15. Проте на останній стрільбі українка двічі схибила, отримала дві штрафні хвилини і зрештою фінішувала 42-ю. Втім, це стало її особистим рекордом на рівні Кубка світу.

Лідерка збірної Джима також допустила дві хиби та завершила гонку на 70-й позиції. Ще дві українки "заробили" по три штрафні хвилини: Меркушина стала 63-ю, а Городна – 73-ю.

Шведські сестри розіграли "золото"

На вершині фінішного протоколу розгорнулася сімейна боротьба шведських біатлоністок. Переможницею стала Ельвіра Еберг, яка безпомилково відпрацювала на всіх вогневих рубежах. А її сестра – Ганна Еберг виборола "срібло", поступившись переможниці 41,3 секунди.

"Бронзу" виграла словацька біатлоністка Пауліна Батовська-Фіалкова, яка вже оголосила, що завершить кар'єру після сезону-2025/26.

Результати жіночої індивідуальної гонки:

Ельвіра Еберг (Швеція, 0+0+0+0) 41:46.4 Ганна Еберг (Швеція, 0+0+0+1) +41.3 Пауліна Батовська-Фіалкова (Словаччина, 0+1+0+0) +45.0

…34. Христина Дмитренко (Україна, 1+0+0+0) +4:35.0

…42. Дарина Чалик (Україна, 0+0+0+2) +4:54.5

…63. Анастасія Меркушина (Україна, 1+1+0+1) +6:03.2

…70. Юлія Джима (Україна, 0+1+1+0) +6.23.8

...73. Олена Городна (Україна, 0+1+1+1) +6:36.2

Що далі

Програма фінського етапу Кубка світу продовжиться у п'ятницю, 6 березня. Свою індивідуальну гонку проведуть чоловіки. Старт заплановано на 18:10 за київським часом.