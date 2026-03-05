Перший старт після ОІ та зміни в збірній України: розклад гонок і трансляцій Кубка світу з біатлону

У фінському Контіолахті з 5 по 8 березня пройде сьомий етап Кубка світу з біатлону сезону-2025/26. Це перші офіційні старти після завершення зимових Олімпійських ігор, які стануть початком фінішної прямої у боротьбі за Кришталеві глобуси.

Розклад гонок та трансляцій на етапі – підкаже РБК-Україна .

Ротація у збірних України

Після виступів на олімпійських трасах тренерський штаб "синьо-жовтих" вдався до кадрових змін.

До чоловічої команди повернулися Богдан Цимбал та Артем Тищенко, які замінили Антона Дудченка та Тараса Лесюка. У жіночій збірній відбулася "ротація сестер" – Анастасія Меркушина замінила Олександру, яка зараз змагається на юніорському чемпіонаті світу.

Етап у Контіолахті стане важливим для лідерів збірної України. Віталій Мандзин після 10-го місця у масстарті Олімпіади намагатиметься відібратися у цю гонку і на рівні Кубка світу. Показати топ-результати націлені також Дмитро Підручний, Христина Дмитренко та Юлія Джима.

Склад збірної України на етап у Контіолахті

Чоловіки:

Дмитро Підручний

Віталій Мандзин

Богдан Борковський

Богдан Цимбал

Артем Тищенко

Жінки:

Юлія Джима

Христина Дмитренко

Олена Городна

Анастасія Меркушина

Дарина Чалик

Розклад етапу та де дивитися

Етап триватиме з 5 до 8 березня. Його програма включає класичні дисципліни: індивідуальні гонки, естафети та масстарти.

Розклад етапу в Контіолахті:

5 березня

18:05 – Індивідуальна гонка, 15 км, жінки

6 березня

18:10 – Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

7 березня

14:40 – Масстарт, 12,5 км, жінки

16:40 – Естафета, 4х7,5, чоловіки

8 березня

14:30 – Естафета, 4х6, жінки

17:55 – Масстарт, 15 км, чоловіки

Усі гонки можна буде переглянути на телеканалі та сайті "Суспільне Спорт". Також прямі ефіри забезпечать регіональні телеканали "Суспільного".