Дмитренко в зачете, Чалык едва не сотворила сенсацию: первое выступление украинок на КМ после Олимпиады

Как бежали и стреляли украинки

После Олимпиады состав сборной претерпел одно изменение: Анастасия Меркушина заменила свою сестру Александру, которая отправилась выступать на юниорский чемпионат мира.

Поэтому участие в гонке приняли: Кристина Дмитренко, Анастасия Меркушина, Дарья Чалык, Юлия Джима и Елена Городна.

Лучший результат среди них продемонстрировала Дмитренко. Она допустила одну ошибку на первой стрельбе лежа и финишировала 34-й, став единственной представительницей Украины в зачетной зоне.

Близкой к значительно лучшему результату была Чалык. После трех чистых рубежей она шла на 14-й позиции и претендовала на место в топ-15. Однако на последней стрельбе украинка дважды промахнулась, получила две штрафные минуты и в итоге финишировала 42-й. Впрочем, это стало ее личным рекордом на уровне Кубка мира.

Лидер сборной Джима также допустила две ошибки и завершила гонку на 70-й позиции. Еще две украинки "заработали" по три штрафные минуты: Меркушина стала 63-й, а Городна - 73-й.

Шведские сестры разыграли "золото"

На вершине финишного протокола развернулась семейная борьба шведских биатлонисток. Победительницей стала Эльвира Эберг, которая безошибочно отработала на всех огневых рубежах. А ее сестра - Анна Эберг завоевала "серебро", уступив победительнице 41,3 секунды.

"Бронзу" выиграла словацкая биатлонистка Паулина Батовская-Фиалкова, которая уже объявила, что завершит карьеру после сезона-2025/26.

Результаты женской индивидуальной гонки:

Эльвира Эберг (Швеция, 0+0+0+0) 41:46.4 Ханна Эберг (Швеция, 0+0+0+1) +41.3 Паулина Батовска-Фиалкова (Словакия, 0+1+0+0) +45.0

...34. Кристина Дмитренко (Украина, 1+0+0+0) +4:35.0

...42. Дарья Чалык (Украина, 0+0+0+2) +4:54.5

...63. Анастасия Меркушина (Украина, 1+1+0+1) +6:03.2

...70. Юлия Джима (Украина, 0+1+1+0) +6:23.8

...73. Елена Городна (Украина, 0+1+1+1) +6:36.2

Что дальше

Программа финского этапа Кубка мира продолжится в пятницу, 6 марта. Свою индивидуальную гонку проведут мужчины. Старт запланирован на 18:10 по киевскому времени.