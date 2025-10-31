Диво-гол на останній хвилині: "Динамо" здолало "Шахтар" в юнацькому Класичному

Національна ліга U-19, 11-й тур

"Шахтар" – "Динамо" – 2:3

Голи: Сметана, 57, Петрук, 75 – Пономаренко, 35, 54, Губенко, 89

Дубль Пономаренка

На 35-й хвилині форвард киян Матвій Пономаренко потужно пробив у верхній кут воріт, відкривши рахунок у матчі.

А одразу після перерви нападник "біло-синіх" скористався помилкою оборони суперника та оформив дубль, вдало зігравши на добиванні – 2:0.

Зазначимо, що Пономаренко залишається одним із ключових гравців юнацької команди киян, хоча поки не зміг закріпитися у складі першої команди "Динамо".

Камбек "Шахтаря"

Втім, "Шахтар" зумів повернути інтригу у другому таймі.

Спочатку Денис Сметана чудовим ударом зі штрафного скоротив відставання. А згодом Денис Петрук, який щойно з'явився на полі, відновив рівновагу – 2:2.

Диво-гол Губенка

Здавалося, матч завершиться внічию. Однак на 89-й хвилині півзахисник киян Костянтин Губенко дальнім ударом по хитрій траєкторії закинув м'яч за комірець воротарю донеччан і вирвав перемогу для "біло-синіх".

Турнірне становище

Попри поразку, "Шахтар" зберіг перше місце в таблиці з 27 очками, тоді як "Динамо" піднялося на другу позицію – 25 балів.

Тепер уболівальники очікують на зустріч перших команд. Вона в рамках 11-го туру УПЛ відбудеться у Львові 2 листопада (початок – о 18:00).

Нагадаємо, що нещодавно "Динамо" та "Шахтар" зустрічалися в 1/8 фіналу Кубка України. "Біло-сині" перемогли 2:1 та залишили "гірників" за бортом турніру.