Чудо-гол на последней минуте: "Динамо" одолело "Шахтер" в юношеском Классическом

Национальная лига U-19, 11-й тур

"Шахтер" - "Динамо" - 2:3

Голы: Сметана, 57, Петрук, 75 - Пономаренко, 35, 54, Губенко, 89

Дубль Пономаренко

На 35-й минуте форвард киевлян Матвей Пономаренко мощно пробил в верхний угол ворот, открыв счет в матче.

А сразу после перерыва нападающий "бело-синих" воспользовался ошибкой обороны соперника и оформил дубль, удачно сыграв на добивании - 2:0.

Отметим, что Пономаренко остается одним из ключевых игроков юношеской команды киевлян, хотя пока не смог закрепиться в составе первой команды "Динамо".

Камбэк "Шахтера"

Впрочем, "Шахтер" сумел вернуть интригу во втором тайме.

Сначала Денис Сметана великолепным ударом со штрафного сократил отставание. А затем Денис Петрук, который только что появился на поле, восстановил равновесие - 2:2.

Чудо-гол Губенко

Казалось, матч завершится вничью. Однако на 89-й минуте полузащитник киевлян Константин Губенко дальним ударом по хитрой траектории забросил мяч за шиворот вратарю донетчан и вырвал победу для "бело-синих".

Турнирное положение

Несмотря на поражение, "Шахтер" сохранил первое место в таблице с 27 очками, тогда как "Динамо" поднялось на вторую позицию - 25 баллов.

Теперь болельщики ожидают встречи первых команд. Она в рамках 11-го тура УПЛ состоится во Львове 2 ноября (начало - в 18:00).

Напомним, что недавно "Динамо" и "Шахтер" встречались в 1/8 финала Кубка Украины. "Бело-синие" победили 2:1 и оставили "горняков" за бортом турнира.