"Шахтар" – "Динамо": коли і де дивитися Класичне та інші матчі 11 туру УПЛ

Старт на "Оболоні"

Програма туру розтягнеться на чотири дні. У п'ятницю, 31 жовтня відбудеться одна зустріч: "Кудрівка" в номінально домашньому матчі зіграє проти столичної "Оболоні". Цікаво, що команда з Чернігівщини приймає суперників на "Оболонь Арені" – тому "пивовари" гратимуть у гостях на власному стадіоні. Старт протистояння – о 18:00.

Три гри заплановані на суботу, 1 листопада. О 13:00 криворізький "Кривбас" зіграє вдома з "Полтавою". О 15:30 ковалівський "Колос" прийме "Олександрію". А о 18:00 – "Епіцентр" з Кам'янця-Подільського в Тернополі проведе матч проти рівненського "Вереса".

Неділя, 2 листопада, розпочнеться протистоянням на столичній арені імені Валерія Лобановського, де о 15:30 луганська "Зоря" зіграє з львівським "Рухом".

Час Класичного

А о 18:00 стартує головна подія – друге за тиждень класичне протистояння донецького "Шахтаря" та київського "Динамо". 29 жовтня суперники зіграли поєдинок у Києві в рамках Кубка України, де сильнішими виявилися "біло-сині" (2:1). Тепер "гірники" налаштовані на реванш у домашній зустрічі.

Останні матчі будуть зіграні в понеділок, 3 листопада. О 15:30 ЛНЗ у Черкасах прийме львівські "Карпати". А о 18:00 у Житомирі зійдуться місцеве "Полісся" та харківський "Металіст 1925".

Оскільки хтось із грандів неодмінно втратить очки, є шанс на чергову зміну лідера в УПЛ. Зокрема, очолити пелотон може ЛНЗ. Увійти до топ-3 мають можливість "Полісся" та "Кривбас".

Перелік матчів 11-го туру УПЛ

П'ятниця, 31 жовтня

18:00. "Кудрівка" – "Оболонь"

Субота, 1 листопада

13:00. "Кривбас" – "Полтава"

15:30. "Колос" – "Олександрія"

18:00. "Епіцентр" – "Верес"

Неділя, 2 листопада

15:30. "Зоря" – "Рух"

18:00. "Шахтар" – "Динамо"

Понеділок, 3 листопада

15:30. ЛНЗ – "Карпати"

18:00. "Полісся" – "Металіст 1925"

Де дивитися матчі

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv та OmegaTV.

Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.