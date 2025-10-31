ua en ru
Пт, 31 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

"Шахтар" – "Динамо": коли і де дивитися Класичне та інші матчі 11 туру УПЛ

П'ятниця 31 жовтня 2025 10:01
UA EN RU
"Шахтар" – "Динамо": коли і де дивитися Класичне та інші матчі 11 туру УПЛ Фото: Гранди українського футболу зустрінуться вдруге за чотири дні (ФК "Динамо")
Автор: Андрій Костенко

31 жовтня стартує 11-й тур української Прем'єр-ліги, центральним матчем якого стане класичне протистояння вітчизняних грандів.

Розклад поєдинків та трансляцій підкаже РБК-Україна.

Старт на "Оболоні"

Програма туру розтягнеться на чотири дні. У п'ятницю, 31 жовтня відбудеться одна зустріч: "Кудрівка" в номінально домашньому матчі зіграє проти столичної "Оболоні". Цікаво, що команда з Чернігівщини приймає суперників на "Оболонь Арені" – тому "пивовари" гратимуть у гостях на власному стадіоні. Старт протистояння – о 18:00.

Три гри заплановані на суботу, 1 листопада. О 13:00 криворізький "Кривбас" зіграє вдома з "Полтавою". О 15:30 ковалівський "Колос" прийме "Олександрію". А о 18:00 – "Епіцентр" з Кам'янця-Подільського в Тернополі проведе матч проти рівненського "Вереса".

Неділя, 2 листопада, розпочнеться протистоянням на столичній арені імені Валерія Лобановського, де о 15:30 луганська "Зоря" зіграє з львівським "Рухом".

Час Класичного

А о 18:00 стартує головна подія – друге за тиждень класичне протистояння донецького "Шахтаря" та київського "Динамо". 29 жовтня суперники зіграли поєдинок у Києві в рамках Кубка України, де сильнішими виявилися "біло-сині" (2:1). Тепер "гірники" налаштовані на реванш у домашній зустрічі.

Останні матчі будуть зіграні в понеділок, 3 листопада. О 15:30 ЛНЗ у Черкасах прийме львівські "Карпати". А о 18:00 у Житомирі зійдуться місцеве "Полісся" та харківський "Металіст 1925".

Оскільки хтось із грандів неодмінно втратить очки, є шанс на чергову зміну лідера в УПЛ. Зокрема, очолити пелотон може ЛНЗ. Увійти до топ-3 мають можливість "Полісся" та "Кривбас".

&quot;Шахтар&quot; – &quot;Динамо&quot;: коли і де дивитися Класичне та інші матчі 11 туру УПЛ

Перелік матчів 11-го туру УПЛ

П'ятниця, 31 жовтня

  • 18:00. "Кудрівка" – "Оболонь"

Субота, 1 листопада

  • 13:00. "Кривбас" – "Полтава"
  • 15:30. "Колос" – "Олександрія"
  • 18:00. "Епіцентр" – "Верес"

Неділя, 2 листопада

  • 15:30. "Зоря" – "Рух"
  • 18:00. "Шахтар" – "Динамо"

Понеділок, 3 листопада

  • 15:30. ЛНЗ – "Карпати"
  • 18:00. "Полісся" – "Металіст 1925"

&quot;Шахтар&quot; – &quot;Динамо&quot;: коли і де дивитися Класичне та інші матчі 11 туру УПЛ

Де дивитися матчі

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv та OmegaTV.

Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.

Раніше ми розповіли, хто і як пробився в чвертьфінал Кубка України.

Також читайте, чому УПЛ відмовилась від двох клубів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол УПЛ Шахтар Динамо
Новини
Буде єдиний документ: у Зеленського розкрили, як Україна, ЄС і США готують мирний план
Буде єдиний документ: у Зеленського розкрили, як Україна, ЄС і США готують мирний план
Аналітика
Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні