Співачка Лавіка, яка вперше стане мамою в 40 років, розсекретила стать дитини

Українська співачка і психолог Лавіка (справжнє ім'я - Любов Юнак), яка стала відома завдяки участі в шоу "Фабрика зірок-3", розсекретила стать майбутньої дитини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю Славі Дьоміну .

Лавіка розсекретила стать дитини

Артистка зазначила, що зараз вона перебуває на 9-му місяці вагітності, але, попри це, у неї ще заплановано виступ.

"Зараз 37,5 тижнів. 30 листопада я ще вийду на Atlas", - зазначила вона.

На запитання Дьоміна, чи можна дізнатися стать дитини, Лавіка зазначила, що так.

"Ну тільки тобі скажу. Пацан. Я не знаю, як ростити пацана, я була впевнена, що буде дівчинка. У нас усі дівчатка навколо, і всі подружки з дівчатками, і тут навіть нема чого передати нашому синові, оскільки всі дівчатка. Але, подивимося. Потрібно зараз (народжувати - ред.) хлопчиків", - зазначила співачка.

Що відомо про Лавіку

Лавіка народилася 26 листопада 1985 року в Києві. У дитинстві займалася балетною хореографією, а потім здобула дві вищі освіти.

Перші появи в медіа пов'язані з участю 2008 року в кліпі гурту "Скрябін" на пісню Квінти. У 2011 році співачка уклала контракт із Moon Records і взяла сценічний псевдонім Лавіка.

Її дебютний сингл "Щастя кольору платини" одразу отримав кліп, а наступна робота - "Вічний рай" - принесла широке визнання і потрапила до топ-20 ротованих пісень українського радіо. У 2011 році Лавіка отримала премію "Кришталевий мікрофон" у номінації "Прорив року".

Співачка знімалася в короткометражному фільмі "Хуліган" і активно випускала нові кліпи та сингли, серед яких: "Осінь - це я!" (2011), "У місті весна" (2012), "Все в моїй душі" (2012), "Торкнемося губами" (2012), "Літо" (2013), "Краплі дощу" (2013) та інші. Частина кліпів знімалася в Туреччині, Португалії та Стамбулі.

Наприкінці 2011 року вийшов її великий дебютний альбом "Серце у формі сонця".

У 2013 році Любов захистила кандидатську дисертацію з психології, ставши кандидатом психологічних наук.

У 2014-2017 роках Лавіка працювала телеведучою шоу Start-UP Show на M1. У 2016 році брала участь у нацвідборі на Євробачення з авторською композицією "Hold Me".

Подальші релізи артистки включають хіти "Рідні люди" (2014), "Я або вона" (2014, дует із Тетяною Решетняк), "Завжди твоя" (2015), а також україномовний альбом "Давай зі мною" (2020) і англомовну збірку.

Особисте життя

У 2018 році Лавіка вийшла заміж за ексучасника "Фабрики зірок" Вову Борисенка. Однак незабаром пара розпалася.

У травні 2025 року артистка вийшла заміж за Дмитра Вознюка.

Співачка на 9-му місяці вагітності (фото: instagram.com/lavika)