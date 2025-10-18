ua en ru
"Динамо" снова потеряло очки в УПЛ: "бело-синие" не могут выиграть с августа (видео)

Суббота 18 октября 2025 17:24
"Динамо" снова потеряло очки в УПЛ: "бело-синие" не могут выиграть с августа (видео) Фото: "Динамо" снова упустило победу (ФК "Динамо")
Автор: Андрей Костенко

Киевское "Динамо" в рамках 9-го тура украинской Премьер-лиги играло с луганской "Зарей". Поединок прошел на столичной арене имени Лобановского, хотя и был номинально гостевым для "бело-синих".

О том, как прошел матч - рассказывает РБК-Украина.

УПЛ, 9-й тур

"Заря" - "Динамо" - 1:1

Голы: Будковский, 84 - Буяльский, 61

Перед матчем

"Динамо" не выигрывало в УПЛ четыре поединка подряд, завершая вничью противостояния с "Оболонью", "Александрией", "Карпатами" и "Металлистом 1925". Последняя победа была еще в августе - над "Полесьем" (4:1).

В игре с луганчанами киевляне заблокировали участие своих футболистов - Романа Саленко и Андрея Маткевича, которые выступают за "Зарю" на правах аренды.

Как прошла игра

В первом тайме лучшими на поле были вратари - Сапутин из "Зари" и Нещерет из "Динамо". Если бы не их сейвы, мяч непременно оказался бы в воротах.

Наиболее острый момент имели номинальные хозяева. На 40-й минуте, после выхода два в два, Вантух выдал пас почти на пустые ворота Анджушичу. Но Нещерет совершил суперсейв после удара боснийца.

После перерыва киевляне играли более активно и наконец-то забили. На 61-й минуте Буяльский после паса Караваева точно пробил в угол ворот без шансов для голкипера.

После этого киевляне имели еще несколько возможностей увеличить преимущество, но взамен получили гол в свои ворота.

Под занавес поединка "Заря" провела результативную атаку, в ходе которой Анджушич навесил в штрафную, где Будковский, оторвавшись от Попова, точно пробил головой - 1:1. Это был пятый гол форварда "Зари" в текущем чемпионате.

"Динамо" в пятый раз подряд сыграло вничью в УПЛ.

Турнирная ситуация

"Динамо" набрало 17 очков и идет в таблице УПЛ вторым, уступая двумя пунктами "Кривбассу", который сегодня победил "Рух" (2:1).

17 очков также имеет донецкий "Шахтер". "Горняки" сегодня в 18:00 начнут поединок в Житомире с "Полесьем".

Ранее мы опубликовали точное расписание матчей и трансляций 9-го тура украинской Премьер-лиги.

Также мы рассказали, как легионеры из УПЛ играли за свои сборные в октябре.

Футбол УПЛ Динамо Заря
