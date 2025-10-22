UA

"Динамо" U-19 вирвало перемогу у меншості: драматичний матч Юнацької ліги УЄФА

ФК "Динамо-U19" (фото: facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Катерина Урсатій

Кияни зробили важливий крок до виходу у наступний раунд "Шляху чемпіонів" Юнацької ліги УЄФА, здолавши шведський клуб "Броммапойкарна" з мінімальним рахунком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Кияни грали у меншості

22 жовтня відбувся перший матч другого раунду "Шляху чемпіонів" Юнацької ліги УЄФА-2025/26 за участі київського "Динамо" U-19. Команда Ігоря Костюка на номінально власному полі приймала "Броммапойкарну" зі Швеції й здобула непросту перемогу з рахунком 1:0.

Попри менший відсоток володіння м’ячем, "біло-сині" створили удвічі більше небезпечних моментів. На 30-й хвилині ситуація ускладнилася – Богдан Редушко отримав пряму червону картку, залишивши команду вдесятьох.

Однак навіть у меншості "Динамо" зуміло забити. На останніх секундах першого тайму Владислав Захарченко замкнув передачу партнерів, відкривши рахунок у матчі – 1:0.

Напруга до фінального свистка

Після перерви "Броммапойкарна" спробувала перехопити ініціативу, але київська оборона впевнено витримала натиск суперника. Команда Костюка зберегла мінімальну перевагу й зробила вагомий крок до виходу у наступний раунд турніру.

Коли відбудеться матч-відповідь

Матч-відповідь "Броммапойкарна" – "Динамо" U-19 запланований на 5 листопада у Стокгольмі. Початок гри – о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, головна команда "Динамо" готується до зустрічі із "Самсунспором" у Лізі конференцій. Раніше наставник турецького клубу Томас Райс заявив, що "Динамо" - команда "рівня Ліги чемпіонів".

ФутболДинамо