"Динамо" U-19 вырвало победу в меньшинстве: драматический матч Юношеской лиги УЕФА

Киевляне играли в меньшинстве

22 октября состоялся первый матч второго раунда "Пути чемпионов" Юношеской лиги УЕФА-2025/26 с участием киевского "Динамо" U-19. Команда Игоря Костюка на номинально своем поле принимала "Броммапойкарну" из Швеции и одержала непростую победу со счетом 1:0.

Несмотря на меньший процент владения мячом, "бело-синие" создали вдвое больше опасных моментов. На 30-й минуте ситуация осложнилась - Богдан Редушко получил прямую красную карточку, оставив команду вдесятером.

Однако даже в меньшинстве "Динамо" сумело забить. На последних секундах первого тайма Владислав Захарченко замкнул передачу партнеров, открыв счет в матче - 1:0.

Напряжение до финального свистка

После перерыва "Броммапойкарна" попыталась перехватить инициативу, но киевская оборона уверенно выдержала натиск соперника. Команда Костюка сохранила минимальное преимущество и сделала весомый шаг к выходу в следующий раунд турнира.

Когда состоится ответный матч

Ответный матч "Броммапойкарна" - "Динамо" U-19 запланирован на 5 ноября в Стокгольме. Начало игры - в 19:00 по киевскому времени.