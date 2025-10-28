ua en ru
Вт, 28 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

"Динамо" - "Шахтер" и другие: полное расписание матчей и трансляций 1/8 финала Кубка Украины

Вторник 28 октября 2025 08:46
UA EN RU
"Динамо" - "Шахтер" и другие: полное расписание матчей и трансляций 1/8 финала Кубка Украины Фото: "Динамо" и "Шахтер" встретятся дважды в течение недели (ФК "Динамо")
Автор: Андрей Костенко

28-30 октября проходят матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу. Уже на этой стадии болельщики увидят классическое противостояние отечественных грандов.

Полное расписание матчей и трансляций - подскажет РБК-Украина.

Кто сыграет в 1/8-й

В данную стадию соревнования вышло 16 команд. Из них лишь 5 - из элитного дивизиона. 7 команд представляют Первую лигу, еще 3 - Вторую, также сыграет один представитель любительского футбола.

Центральным станет противостояние отечественных грандов - киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера". Поединок станет домашним для "бело-синих" и состоится в среду, 29 октября, начало - в 18:00.

Полное расписание матчей 1/8 финала Кубка Украины

28 октября (вторник)

  • 12:00, "Чернигов" (1 лига) - "Лесное" (Киев, 2 лига)
  • 14:30, "Буковина" (Черновцы, 1 лига) - "Нива" (Тернополь, 1 лига)
  • 14:30, "Локомотив" (Киев, 2 лига) - "Нива" (Винница, 2 лига)

29 октября (среда)

  • 12:00, "Виктория" (Сумы, 1 лига) - "Ингулец" (Петрово, 1 лига)
  • 14:30, ЛНЗ (Черкассы, УПЛ) - "Рух" (Львов, УПЛ)
  • 18:00, "Динамо" (Киев, УПЛ) - "Шахтер" (Донецк, УПЛ)

30 октября (четверг)

  • 12:00, "Агротех" (Тишковка, любители) - "Феникс-Мариуполь" (1 л)
  • 17:00, "Металлист 1925" (Харьков, УПЛ) - "Агробизнес" (Волочиск, 1 л)

&quot;Динамо&quot; - &quot;Шахтер&quot; и другие: полное расписание матчей и трансляций 1/8 финала Кубка Украины

Согласно регламенту, победитель определяется в одном матче. Если 90 минут завершаются ничейным результатом, команды сразу пробивают серию послематчевых пенальти, без экстратаймов.

Два Классических подряд

Украинских болельщиков ждут два Классических подряд.

2 ноября, в 18:00 "Шахтер" и "Динамо" снова сыграют между собой, но уже в рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги. Матч будет домашним для "горняков".

Где смотреть матчи

Все поединки покажет вживую канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv и OmegaTV.

Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Ранее мы сообщили, что УПЛ отказалась от "Мариуполя" и "Десны".

Также читайте о свежем рейтинге самых дорогих футбольных клубов мира и Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Кубок Украины Динамо Шахтер
Новости
Россия стянула больше всего сил к Покровску, в городе продолжаются бои, - Зеленский
Россия стянула больше всего сил к Покровску, в городе продолжаются бои, - Зеленский
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию