Главная » Развлечения » Спорт

"Динамо" - "Шахтер" в Кубке Украины: точные даты и время Классического и других матчей 1/8 финала

Пятница 17 октября 2025 08:58
"Динамо" - "Шахтер" в Кубке Украины: точные даты и время Классического и других матчей 1/8 финала Фото: Гранды встретятся дважды подряд (УПЛ)
Автор: Андрей Костенко

Дирекция по проведению Кубка Украины определилась с датами и временем матчей 1/8 финала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Кто сыграет в 1/8-й

В данную стадию соревнования вышло 16 команд. Из них лишь 5 - из элитного дивизиона. 7 команд представляют Первую лигу, еще 3 - Вторую, также сыграет один представитель любительского футбола.

Центральным станет противостояние отечественных грандов - киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера". Поединок станет домашним для "бело-синих" и состоится в среду, 29 октября, начало - в 18:00.

Полное расписание матчей 1/8 финала Кубка Украины

28 октября (вторник)

  • 12:00, "Чернигов" (1 лига) - "Лесное" (Киев, 2 лига)
  • 14:30, "Буковина" (Черновцы, 1 лига) - "Нива" (Тернополь, 1 лига)

29 октября (среда)

  • 12:00, "Виктория" (Сумы, 1 лига) - "Ингулец" (Петрово, 1 лига)
  • 14:30, ЛНЗ (Черкассы, УПЛ) - "Рух" (Львов, УПЛ)
  • 18:00, "Динамо" (Киев, УПЛ) - "Шахтер" (Донецк, УПЛ)

30 октября (четверг)

  • 12:00, "Агротех" (Тишковка, любители) - "Феникс-Мариуполь" (1 л)
  • 17:00, "Металлист 1925" (Харьков, УПЛ) - "Агробизнес" (Волочиск, 1 л)

Дата не определена

  • "Локомотив" (Киев, 2 л) - "Нива" (Винница, 2 л)

Согласно регламенту, победитель определяется в одном матче. Если 90 минут завершаются ничейным результатом, команды сразу пробивают серию послематчевых пенальти, без экстратаймов.

Два классических подряд

Украинских болельщиков фактически ждут два Классических подряд.

2 ноября, в 18:00 "Шахтер" и "Динамо" снова сыграют между собой, но уже в рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги. Матч будет домашним для "горняков".

Ранее мы опубликовали точное расписание матчей и трансляций 9-го тура украинской Премьер-лиги.

Кроме того, читайте о том, как "Шахтер" расследует скандал с Ефимом Коноплей, который лайкал российские видео.

