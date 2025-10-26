UA

"Динамо" рознесло "Кривбас" в УПЛ: Ярмоленко повернувся і забив

Фото: Андрій Ярмоленко (УПЛ)
Автор: Андрій Костенко

Київське "Динамо" в 10-му турі УПЛ здобуло першу перемогу в шести останніх матчах. На рідному полі був битий лідер чемпіонату після 9-ти турів – криворізький "Кривбас".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

УПЛ, 10-й тур

"Динамо" – "Кривбас" – 4:0

Голи: Попов, 15, Караваєв, 25, Ярмоленко, 32, Герреро, 90+1

Експеримент Шовковського

Головний тренер киян Олександр Шовковський здивував складом на матч. Уперше за тривалий час у старті вийшов Андрій Ярмоленко – і не на звичному фланзі, а в ролі центрального нападника. Праворуч в атаці зіграв Владислав Кабаєв.

Сміливе рішення дало результат. Ярмоленко спочатку заробив кутовий, який став результативним, а згодом забив сам – свій перший гол у поточному сезоні та 115-й– в УПЛ. Разом із Кабаєвим він розіграв блискучу комбінацію, що фактично зняла питання про переможця.

Повна перевага "Динамо"

Кияни впевнено контролювали гру, ефективно пресингуючи суперників. Трійка Ярмоленко – Буяльський – Кабаєв не давала "Кривбасу" вільного простору для розвитку атак.

Крапку в матчі поставив Едуардо Герреро, який не забивав ще з серпня.

Турнірне становище

Після цієї перемоги "Динамо" піднялося на друге місце в турнірній таблиці, відстаючи від "Шахтаря" лише на одне очко.

Уже найближчим часом команди зустрінуться двічі – спершу в Кубку України (29 жовтня), а потім у центральному матчі наступного туру УПЛ (2 листопада).

Раніше ми розповіли про свіжий рейтинг найдорожчих футбольних клубів світу та України.

Також читайте, як "Динамо" U-19 вирвало перемогу в меншості в Юнацькій лізі УЄФА.

ФутболУПЛДинамо