ua en ru
Ср, 22 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

"Динамо" U-19 вирвало перемогу у меншості: драматичний матч Юнацької ліги УЄФА

Середа 22 жовтня 2025 17:00
UA EN RU
"Динамо" U-19 вирвало перемогу у меншості: драматичний матч Юнацької ліги УЄФА ФК "Динамо-U19" (фото: facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Катерина Урсатій

Кияни зробили важливий крок до виходу у наступний раунд "Шляху чемпіонів" Юнацької ліги УЄФА, здолавши шведський клуб "Броммапойкарна" з мінімальним рахунком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Кияни грали у меншості

22 жовтня відбувся перший матч другого раунду "Шляху чемпіонів" Юнацької ліги УЄФА-2025/26 за участі київського "Динамо" U-19. Команда Ігоря Костюка на номінально власному полі приймала "Броммапойкарну" зі Швеції й здобула непросту перемогу з рахунком 1:0.

Попри менший відсоток володіння м’ячем, "біло-сині" створили удвічі більше небезпечних моментів. На 30-й хвилині ситуація ускладнилася – Богдан Редушко отримав пряму червону картку, залишивши команду вдесятьох.

Однак навіть у меншості "Динамо" зуміло забити. На останніх секундах першого тайму Владислав Захарченко замкнув передачу партнерів, відкривши рахунок у матчі – 1:0.

Напруга до фінального свистка

Після перерви "Броммапойкарна" спробувала перехопити ініціативу, але київська оборона впевнено витримала натиск суперника. Команда Костюка зберегла мінімальну перевагу й зробила вагомий крок до виходу у наступний раунд турніру.

Коли відбудеться матч-відповідь

Матч-відповідь "Броммапойкарна" – "Динамо" U-19 запланований на 5 листопада у Стокгольмі. Початок гри – о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, головна команда "Динамо" готується до зустрічі із "Самсунспором" у Лізі конференцій. Раніше наставник турецького клубу Томас Райс заявив, що "Динамо" - команда "рівня Ліги чемпіонів".

Раніше ми писали про проблеми команд "Шахтар" - "Легія" перед матчем Ліги конференцій.

Також читайте, коли "Динамо" та "Шахтар" зустрінуться в Кубку України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Динамо
Новини
По Україні світло вимикатимуть за графіками, а не аварійно: де і коли саме
По Україні світло вимикатимуть за графіками, а не аварійно: де і коли саме
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію