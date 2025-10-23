"Динамо" розгромно поступилось в Лізі конференцій: "Самсунспор" не пробачив помилок

Ліга конференцій, 2-й тур

"Самсунспор" – "Динамо" – 3:0

Голи: Мусаба, 2, Маріус, 34, Хольсе, 62

"Динамо": Нещерет – Вівчаренко, Тіаре (Михавко, 67), Попов, Караваєв – Михайленко (Бражко, 76), Рубчинський (Піхальонок, 67) – Огундана (Бленуце, 76), Буяльський (Яцик, 82), Волошин – Герреро

Як команди стартували у ЛК

У першому турі основного етапу "Динамо" в номінально домашній грі в польському Любліні поступилось англійському "Крістал Пелас" (0:2).

"Самсунспор" у той же час також грав у Польщі – у Варшаві, де переміг місцеву "Легію" (1:0). Ту саму "Легію", яка у другому турі покарала за самовпевненість донецький "Шахтар" (2:1).

А "Самсунспор" перевіряв на міцність іншого представника України – "Динамо".

Деталі матчу

Кияни пропустили вже на 2-й хвилині. Господарі скористалися незрозумілими діями Тіаре в обороні. Після втрати сенегальцем м'яча, тріо з "Самсунспора" Кулібалі – Маріус – Мусабу провели швидку атаку, яку результативно завершив останній.

У подальшому господарі більше володіли м'ячем, частіше проводили атаки та били по воротах, але без гострих моментів.

Кияни потроху освоїлись на полі і в свою чергу почали комбінувати біля воріт суперників. Одна з атак мала завершитися голом, але Караваєв не влучив у порожні ворота.

І одразу – відповідь "Самсунспора". На 33-й хвилині перевагу турецької команди збільшив Маріус.

Після цього вже було мало надій, що "Динамо" повернеться в гру.

Хоча в середині другого тайму ініціатива на якийсь час знову перейшла до киян. Вони більше володіли м'ячем, але зовсім не могли загострити.

Турки у цей час сподівалися на контратаки. Одна з них ледь не завершилась голом, але Маріус пробив повз ворота.

Проте майже одразу Хольсе пробив з дальньої дистанції, і м'яч після рикошету від Тіаре залетів у сітку.

Після третього голу "Динамо" відверто підсіло, хоча все ще намагалося створити щось у атаці. А господарі вже не хотіли витрачати багато зусиль для розвитку успіху.

У підсумку кияни розгромно поступились, не завдавши в матчі жодного удару в площину воріт.

Що далі

"Динамо" поступилося у другому поєдинку поспіль у Лізі конференцій.

До кінця лігового етапу "біло-сині" зіграють ще чотири матчі. Найближчий з них – 6 листопада, вдома проти "Зрінські" з Боснії і Герцеговини.