ua en ru
Пт, 31 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Диво-гол на останній хвилині: "Динамо" здолало "Шахтар" в юнацькому Класичному

П'ятниця 31 жовтня 2025 13:20
UA EN RU
Диво-гол на останній хвилині: "Динамо" здолало "Шахтар" в юнацькому Класичному Фото: Матвій Пономаренко оформив дубль (ФК "Динамо")
Автор: Андрій Костенко

Київське "Динамо" в поєдинку з карколомним сюжетом перемогло донецький "Шахтар" у рамках Національної ліги U-19.

Про те, як пройшов матч – розповідає РБК-Україна.

Національна ліга U-19, 11-й тур

"Шахтар" – "Динамо" – 2:3

Голи: Сметана, 57, Петрук, 75 – Пономаренко, 35, 54, Губенко, 89

Дубль Пономаренка

На 35-й хвилині форвард киян Матвій Пономаренко потужно пробив у верхній кут воріт, відкривши рахунок у матчі.

А одразу після перерви нападник "біло-синіх" скористався помилкою оборони суперника та оформив дубль, вдало зігравши на добиванні – 2:0.

Зазначимо, що Пономаренко залишається одним із ключових гравців юнацької команди киян, хоча поки не зміг закріпитися у складі першої команди "Динамо".

Камбек "Шахтаря"

Втім, "Шахтар" зумів повернути інтригу у другому таймі.

Спочатку Денис Сметана чудовим ударом зі штрафного скоротив відставання. А згодом Денис Петрук, який щойно з'явився на полі, відновив рівновагу – 2:2.

Диво-гол Губенка

Здавалося, матч завершиться внічию. Однак на 89-й хвилині півзахисник киян Костянтин Губенко дальнім ударом по хитрій траєкторії закинув м'яч за комірець воротарю донеччан і вирвав перемогу для "біло-синіх".

Турнірне становище

Попри поразку, "Шахтар" зберіг перше місце в таблиці з 27 очками, тоді як "Динамо" піднялося на другу позицію – 25 балів.

Тепер уболівальники очікують на зустріч перших команд. Вона в рамках 11-го туру УПЛ відбудеться у Львові 2 листопада (початок – о 18:00).

Нагадаємо, що нещодавно "Динамо" та "Шахтар" зустрічалися в 1/8 фіналу Кубка України. "Біло-сині" перемогли 2:1 та залишили "гірників" за бортом турніру.

Раніше ми представили повний розклад матчів та трансляцій 11 туру УПЛ, у якому зіграють "Шахтар" та "Динамо".

Також розповіли, хто і як пробився в чвертьфінал Кубка України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Динамо Шахтар Футбол
Новини
Буде єдиний документ: у Зеленського розкрили, як Україна, ЄС і США готують мирний план
Буде єдиний документ: у Зеленського розкрили, як Україна, ЄС і США готують мирний план
Аналітика
Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні