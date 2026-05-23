"Динамо" проти воїнів "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО: у Києві зіграли матч єдності

У Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського відбувся благодійний матч, у якому футболісти київського клубу зіграли з воїнами "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України.

За "Динамо" на поле вийшли відомі українські футболісти, серед яких Андрій Ярмоленко, Володимир Бражко, Денис Попов, Олександр Караваєв та Микола Шапаренко.

Їм протистояли воїни спецпідрозділу, які виконують бойові завдання під час російсько-української війни.

За команду військових грали представники РДК - ідеолог Кардинал та командир Денис White Rex, білоруський доброволець Янкі, командир підрозділу “Стугна” Лінукс, комбат "Братства" Боргезе, а також бійці з позивними Крістіан, Дим, Капа, Єнот, Майор і Томасон.

Як пройшов благодійний матч "Динамо" з воїнами ГУР у Києві (фото: пресслужба "Динамо")

Попри благодійний формат, матч вийшов емоційним і динамічним. Рахунок відкрили саме спецпризначенці, після чого ініціатива кілька разів переходила від однієї команди до іншої.

Гравці боролися за кожен м’яч, а трибуни підтримували обидві сторони до фінального свистка.

Для багатьох військових ця гра стала не просто спортивною подією, а можливістю хоча б на певний час повернутися до мирного життя.

Чимало з них захоплювалися футболом ще до повномасштабного вторгнення, тож вихід на поле поруч із гравцями "Динамо" мав для них особливе значення.

Підтримати бійців прийшли побратими, друзі та рідні.

На трибунах панувала атмосфера єдності, а сам матч став нагадуванням про те, наскільки важливими залишаються спорт, підтримка і спільні емоції навіть під час війни.

Головний тренер "Динамо" Ігор Костюк під час гри подякував учасникам матчу та наголосив, що такі події викликають особливі емоції у всіх, хто бачить їх наживо.

"Сильні емоції, особливо для людей, які спостерігають вживу. Тому цей матч сьогодні прийміть з радістю і відгукніться на нього. Дякуємо вам, хлопці!"- сказав Ігор Костюк.

Організатори і учасники матчу наголошували, що подія мала не лише благодійну, а й важливу психологічну мету.

Для військових це була можливість перезавантажитися, відчути підтримку суспільства та провести час у середовищі, де головними були командна гра, повага і вдячність.

Окремо учасники говорили і про популяризацію спорту та здорового способу життя під час війни.

Адже навіть у складних умовах фізична активність, командність і сила духу залишаються важливими як для військових, так і для цивільних.

Фінальний свисток зафіксував нічию - 10:10. Після матчу гравці обмінялися рукостисканнями, обіймами та зробили спільне фото на згадку.

Що відомо про "Спецпідрозділ Тимура"

"Спецпідрозділ Тимура" - підрозділ спеціального призначення у складі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Він бере участь у бойових і спеціальних операціях під час російсько-української війни.

Підрозділ сформували після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році для виконання складних бойових завдань у зоні активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

Назва підрозділу походить від позивного його командира - "Тимур". Дані про чисельність, внутрішню структуру та деталі окремих операцій у відкритих джерелах не розголошуються з міркувань безпеки.