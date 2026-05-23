"Динамо" против воинов "Спецподразделения Тимура" ГУР МО: в Киеве сыграли матч единства

В Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского состоялся благотворительный матч, в котором футболисты киевского клуба сыграли с воинами "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины.

За "Динамо" на поле вышли известные украинские футболисты, среди которых Андрей Ярмоленко, Владимир Бражко, Денис Попов, Александр Караваев и Николай Шапаренко.

Им противостояли воины спецподразделения, которые выполняют боевые задачи во время российско-украинской войны.

За команду военных играли представители РДК - идеолог Кардинал и командир Денис White Rex, белорусский доброволец Янки, командир подразделения "Стугна" Линукс, комбат "Братства" Боргезе, а также бойцы с позывными Кристиан, Дым, Капа, Енот, Майор и Томасон.

Как прошел благотворительный матч "Динамо" с воинами ГУР в Киеве

Несмотря на благотворительный формат, матч получился эмоциональным и динамичным. Счет открыли именно спецназовцы, после чего инициатива несколько раз переходила от одной команды к другой.

Игроки боролись за каждый мяч, а трибуны поддерживали обе стороны до финального свистка.

Для многих военных эта игра стала не просто спортивным событием, а возможностью хотя бы на время вернуться к мирной жизни.

Многие из них увлекались футболом еще до полномасштабного вторжения, поэтому выход на поле рядом с игроками "Динамо" имел для них особое значение.

Поддержать бойцов пришли побратимы, друзья и родные.

На трибунах царила атмосфера единства, а сам матч стал напоминанием о том, насколько важными остаются спорт, поддержка и общие эмоции даже во время войны.

Главный тренер "Динамо" Игорь Костюк во время игры поблагодарил участников матча и отметил, что такие события вызывают особые эмоции у всех, кто видит их вживую.

"Сильные эмоции, особенно для людей, которые наблюдают вживую. Поэтому этот матч сегодня примите с радостью и откликнитесь на него. Спасибо вам, ребята!" - сказал Игорь Костюк.

Организаторы и участники матча отмечали, что событие имело не только благотворительную, но и важную психологическую цель.

Для военных это была возможность перезагрузиться, почувствовать поддержку общества и провести время в среде, где главными были командная игра, уважение и благодарность.

Отдельно участники говорили и о популяризации спорта и здорового образа жизни во время войны.

Ведь даже в сложных условиях физическая активность, командность и сила духа остаются важными как для военных, так и для гражданских.

Финальный свисток зафиксировал ничью - 10:10. После матча игроки обменялись рукопожатиями, объятиями и сделали совместное фото на память.

Что известно о "Спецподразделении Тимура"

"Спецподразделение Тимура" - подразделение специального назначения в составе Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Оно участвует в боевых и специальных операциях во время российско-украинской войны.

Подразделение сформировали после начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году для выполнения сложных боевых задач в зоне активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Название подразделения происходит от позывного его командира - "Тимур". Данные о численности, внутренней структуре и детали отдельных операций в открытых источниках не разглашаются из соображений безопасности.