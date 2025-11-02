"Динамо" перервало рекордну 42-матчеву безпрограшну серію в УПЛ

Що відомо про серію "Динамо" в УПЛ

Цей програш перервав рекордну безпрограшну серію "Динамо" в чемпіонаті України, яка тривала неймовірні 42 матчі: 27 перемог та 15 нічиїх (з них на полях суперників - 13 перемог та 9 нічиїх).

"Динамо" востаннє програвало в УПЛ у травні минулого року, коли поступилось "Шахтарю" у 28-му турі чемпіонату України-2023/24 (0:1). Після чого "біло-сині" встановило клубний рекорд, перевершивши власне досягнення 2014-2015 років (38 матчів).

Найдовші серії без поразок "Динамо" в УПЛ

42 матчі (28 перемог + 14 нічиїх) - з травня 2024 по листопад 2025 року

38 (31 + 7) - травень 2014 - жовтень 2015 року

33 (29+4) - липень 1999 - липень 2000 року

33 (22+11) - липень 2006 - серпень 2007 року

32 (26+6) - квітень 2001 - червень 2002 року

"Шахтар" зберіг рекорд

Зазначимо, що абсолютний рекорд УПЛ все ще належить саме донецькому "Шахтарю", який у період з липня 2000-го по серпень 2002 року не програвав протягом 55 матчів поспіль.

Таким чином перемога "Шахтаря" не лише принесла три очки у принциповому дербі, але й увійшла в історію як та, що зупинила одну з найдовших серій українського футболу.