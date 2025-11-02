"Динамо" прервало рекордную 42-матчевую беспроигрышную серию в УПЛ

Центральный поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" завершился победой "горняков" 3:1. Таким образом на стадионе "Арена Львов" донетчане нанесли киевлянам первое поражение за последние полтора года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка и статистику УПЛ.
Этот проигрыш прервал рекордную беспроигрышную серию "Динамо" в чемпионате Украины, которая длилась невероятные 42 матча: 27 побед и 15 ничьих (из них на полях соперников - 13 побед и 9 ничьих).
"Динамо" последний раз проигрывало в УПЛ в мае прошлого года, когда уступило "Шахтеру" в 28-м туре чемпионата Украины-2023/24 (0:1). После чего "бело-синие" установило клубный рекорд, превзойдя собственное достижение 2014-2015 годов (38 матчей).
Самые длинные серии без поражений "Динамо" в УПЛ
Отметим, что абсолютный рекорд УПЛ все еще принадлежит именно донецкому "Шахтеру", который в период с июля 2000-го по август 2002 года не проигрывал на протяжении 55 матчей подряд.
Таким образом победа "Шахтера" не только принесла три очка в принципиальном дерби, но и вошла в историю как та, что остановила одну из самых длинных серий украинского футбола.
