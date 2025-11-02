"Динамо" прервало рекордную 42-матчевую беспроигрышную серию в УПЛ

Что известно о серии "Динамо" в УПЛ

Этот проигрыш прервал рекордную беспроигрышную серию "Динамо" в чемпионате Украины, которая длилась невероятные 42 матча: 27 побед и 15 ничьих (из них на полях соперников - 13 побед и 9 ничьих).

"Динамо" последний раз проигрывало в УПЛ в мае прошлого года, когда уступило "Шахтеру" в 28-м туре чемпионата Украины-2023/24 (0:1). После чего "бело-синие" установило клубный рекорд, превзойдя собственное достижение 2014-2015 годов (38 матчей).

Самые длинные серии без поражений "Динамо" в УПЛ

42 матча (28 побед + 14 ничьих) - с мая 2024 по ноябрь 2025 года

38 (31 + 7) - май 2014 - октябрь 2015 года

33 (29+4) - июль 1999 - июль 2000 года

33 (22+11) - июль 2006 - август 2007 года

32 (26+6) - апрель 2001 - июнь 2002 года

"Шахтер" сохранил рекорд

Отметим, что абсолютный рекорд УПЛ все еще принадлежит именно донецкому "Шахтеру", который в период с июля 2000-го по август 2002 года не проигрывал на протяжении 55 матчей подряд.

Таким образом победа "Шахтера" не только принесла три очка в принципиальном дерби, но и вошла в историю как та, что остановила одну из самых длинных серий украинского футбола.