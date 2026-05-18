Дикість у чемпіонаті Франції: фанати зірвали матч Ліги 1 та побили тренера-легенду (відео)

Погром та бійки з поліцією

Восьмикратний чемпіон Франції "Нант" провалив поточний сезон і ще за підсумками передостаннього туру втратив усі шанси зберегти прописку в елітному дивізіоні. Домашня гра проти "Тулузи" мала стати формальним закриттям року, проте ультрас господарів вирішили "подякувати" команді у радикальний спосіб.

Уже на 22-й хвилині зустрічі за рахунку 0:0 фанати почали масово закидати газон димовими шашками, після чого прорвали кордони безпеки та масово вибігли на поле. Налякані футболісти обох команд змушені були поспіхом тікати до роздягалень.

Невдовзі перед трибунами вишикувалися численні загони спецпризначенців поліції в екіпіруванні для придушення заворушень. На короткий час ситуацію вдалося стабілізувати, але за кілька хвилин спалахнула нова хвиля насильства – між ультрас та правоохоронцями зав'язалася жорстока бійка, у хід пішли пластикові склянки, піротехніка та інші підручні предмети. Матч було остаточно зупинено. Тепер на "Нант" очікує технічна поразка та суворі санкції від федерації.

Сльози легенди: напад на тренера

Найбільш диким епізодом інциденту став напад фанатів на головного тренера своєї ж команди – 74-річного боснійського фахівця Вахіда Халілходжіча. Окремі радикали прорвалися до наставника та застосували до нього фізичну силу.

Для Халілходжіча цей поєдинок мав стати офіційним прощальним акордом у його видатній футбольній кар'єрі. Боснійський тренер є абсолютного легендою "Нанта": як гравець він забив за клуб 112 голів у 192 матчах і ставав чемпіоном Франції сезону-1982/1983. У березні 2026 року він повернувся з пенсії, щоб врятувати рідну команду від вильоту до Ліги 2, проте дива не сталося – під його керівництвом клуб здобув лише одну перемогу у восьми турах.

Після нападу власних уболівальників літній тренер був емоційно розбитий. Він не стримував сліз прямо біля поля, а через перенесене потрясіння Халілходжічу стало зле. Згодом він піднявся на трибуну, щоб поспілкуватися з адекватнішою частиною публіки.

Напередодні гри наставник жартував на прес-конференції, що вже забронював собі місце в будинку для літніх людей із басейном та гарною винною картою, але на такий жахливий і небезпечний "випускний" від фанатів легенда точно не заслуговував.