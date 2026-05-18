Дикость в чемпионате Франции: фанаты сорвали матч Лиги 1 и избили тренера-легенду (видео)

13:59 18.05.2026 Пн
3 мин
Поединок "Нанта" в заключительном туре перешел в массовые беспорядки и драки с полицией
aimg Андрей Костенко
Вахид Халилходжич (фото: x.com/FCNantes)

Матч финального, 34-го тура французской Лиги 1 между "Нантом" и "Тулузой" завершился громким скандалом. Разъяренные вылетом своей команды в низший дивизион, болельщики хозяев устроили настоящий погром на стадионе "Стад де ла Божуар", заставив арбитра досрочно остановить встречу.

Погром и драки с полицией

Восьмикратный чемпион Франции "Нант" провалил текущий сезон и еще по итогам предпоследнего тура потерял все шансы сохранить прописку в элитном дивизионе. Домашняя игра против "Тулузы" должна была стать формальным закрытием года, однако ультрас хозяев решили "поблагодарить" команду радикальным способом.

Уже на 22-й минуте встречи при счете 0:0 фанаты начали массово забрасывать газон дымовыми шашками, после чего прорвали кордоны безопасности и массово выбежали на поле. Напуганные футболисты обеих команд вынуждены были спешно бежать в раздевалки.

Вскоре перед трибунами выстроились многочисленные отряды спецназовцев полиции в экипировке для подавления беспорядков. На короткое время ситуацию удалось стабилизировать, но через несколько минут вспыхнула новая волна насилия - между ультрас и правоохранителями завязалась жестокая драка, в ход пошли пластиковые стаканы, пиротехника и другие подручные предметы. Матч был окончательно остановлен. Теперь "Нант" ожидает техническое поражение и строгие санкции от федерации.

Слезы легенды: нападение на тренера

Наиболее диким эпизодом инцидента стало нападение фанатов на главного тренера своей же команды - 74-летнего боснийского специалиста Вахида Халилходжича. Отдельные радикалы прорвались к наставнику и применили к нему физическую силу.

Для Халилходжича этот поединок должен был стать официальным прощальным аккордом в его выдающейся футбольной карьере. Боснийский тренер является абсолютного легендой "Нанта": как игрок он забил за клуб 112 голов в 192 матчах и становился чемпионом Франции сезона-1982/1983. В марте 2026 года он вернулся с пенсии, чтобы спасти родную команду от вылета в Лигу 2, однако чуда не произошло - под его руководством клуб одержал лишь одну победу в восьми турах.

После нападения собственных болельщиков пожилой тренер был эмоционально разбит. Он не сдерживал слез прямо у поля, а из-за перенесенного потрясения Халилходжичу стало плохо. Впоследствии он поднялся на трибуну, чтобы пообщаться с более адекватной частью публики.

Накануне игры наставник шутил на пресс-конференции, что уже забронировал себе место в доме престарелых с бассейном и хорошей винной картой, но такого ужасного и опасного "выпускного" от фанатов легенда точно не заслуживал.

Ранее мы рассказали, как Трубин и Судаков без единого поражения провалили сезон в Португалии.

