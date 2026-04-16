"Диагностирована депрессия". Хильская откровенно о состоянии дочери после потери отца

19:30 16.04.2026 Чт
3 мин
Актриса призналась, как ее дочь проживает гибель родного человека и адаптируется к жизни в условиях войны
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Диагностирована депрессия". Хильская откровенно о состоянии дочери после потери отца Надежда Хильская (фото: РБК-Украина)

Надежда Хильская призналась, что ее дочь Валерия нуждается в поддержке на фоне гибели папы и жизни в условиях войны. Актриса поделилась, как они вместе переживают потерю и о чем говорят.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

Что сказала Хильская о депрессии дочери

Актриса столкнулась с трагедией в августе 2023 года. Ее муж Алексей погиб на Запорожском направлении во время выполнения боевого задания. С тех пор она пытается открыто говорить с дочерью о потере.

"Да, мы с ней говорили. Я себя не вижу со стороны, а ее вижу. Я вижу все моменты, когда ты проживаешь злость, неприятие, торг. Все эти моменты она прожила", - рассказала она.

По ее словам, Валерия сейчас работает с психотерапевтом и получает медикаментозную поддержку.

"Лера принимает антидепрессанты, у нее диагностирована депрессия. Психотерапевт считает, что потеря папы влияет на все это. А еще она живет во время войны в свой подростковый возраст. Это очень тяжело", - поделилась Надежда.

&quot;Диагностирована депрессия&quot;. Хильская откровенно о состоянии дочери после потери отцаХильская с дочкой (фото: instagram.com/hilska_nadiya)

Она также призналась, что в семье часто возникают разговоры о вере и смыслах, которые дочь переосмыслила после потери отца.

"Недавно у нас был такой интересный разговор. Мы разговаривали о Боге. Я знаю, что она со мной не согласится. Но мне кажется, что из-за того, что она потеряла папу, она и не верит в Бога. Потому что считает, что если он существует, то почему не уберег", - поделилась Хильская.

Тогда она попыталась объяснить девушке, что у каждой души есть свое предназначение.

"Она говорит: "Чего же он тогда пошел воевать, если знал, что погибнет?" Я говорю: "Он не знал, что его ждет. Он себе выбрал тот опыт, которого не хватает его душе", - воссоздала разговор актриса.

&quot;Диагностирована депрессия&quot;. Хильская откровенно о состоянии дочери после потери отцаНадежда Хильская об отношениях с дочерью (фото: РБК-Украина)

Актриса продолжает верить в Бога, а Валерии дает возможность делать собственный выбор.

"Лера сама выбирает, во что ей верить, но мы проговариваем эти моменты. Леша наоборот был агностиком", - поделилась она.

Хильская также вспомнила сон о мужчине, который подарил веру в возможность воссоединения с любимым.

"Сказал, что есть жизнь после смерти, мы обязательно еще увидимся. Через несколько дней я увидела у него в записях белый стих, который начинался со слов: "Теперь я умер. И наблюдаю за тобой белой звездочкой с неба". Если подумать, он сохранил себе это стихотворение, будучи живым. Верю, что увидимся", - рассказала она.

Как выглядит Подольский район Киева после атаки: репортаж РБК-Украина с места событий
Как выглядит Подольский район Киева после атаки: репортаж РБК-Украина с места событий
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы